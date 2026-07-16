Marco Rubio diz que Lula não agiu de boa-fé nas negociações com os EUA

"Não haja confusão sobre o motivo: o presidente Lula e seu governo não negociaram com os EUA de boa-fé", escreveu o Secretário. - (crédito: Redes Sociais)

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, se posicionou nesta quinta-feira (16/7) sobre a nova tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros que entrará em vigor no dia 22 de julho.

Os Estados Unidos oficializaram na noite de quarta-feira (15/7) a imposição da taxa sobre uma série de produtos brasileiros. A medida foi anunciada pelo Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR), comandado pelo embaixador Jamieson Greer, por determinação do presidente Donald Trump.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após o anúncio, em uma publicação no X, Rubio acusa o governo brasileiro como culpado pelas taxas impostas, afirmando que o presidente Lula não agiu de “boa fé”. "Não haja confusão sobre o motivo: o Presidente Lula e seu governo não negociaram com os EUA de boa-fé", disse o comunicado.

"Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro, e essas tarifas são o preço por isso", escreveu Rubio.

Leia também: Saiba o que muda com novo tarifaço dos EUA sobre produtos brasileiros

Já o Representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer, declarou que as extensas negociações com o Brasil ao longo do último ano não resolveram essas questões, mas que os EUA continuam abertos a prosseguir com as negociações com o Brasil para promover as mudanças, que segundo ele, são há muito necessárias nos problemas identificados nesta investigação.

O governo do presidente Lula também se pronunciou, e disse que o dia 15 de julho “passará para a história das relações entre Brasil e EUA como um marco lastimável” na relação entre os dois países. Em nota, o Planalto também anunciou que usará instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade contra as notas de cobrança impostas por Washington.

O governo também afirmou que atuará na diversificação de mercados e em medidas de socorro às empresas afetadas. "Por meio do Plano Brasil Soberano, manteremos medidas de proteção aos setores afetados por tarifas ilegais e arbitrariamente impostas pelo governo dos EUA, preservando empregos e a capacidade produtiva nacional", escreveu.

"O Brasil iniciará imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, e retomará o tema no âmbito do mecanismo de solução de controvérsias da OMC", completou.

De acordo com o USTR, a investigação concluiu que medidas brasileiras em seis áreas restringe os negócios de agricultores, trabalhadores, inovadores e exportadores americanos, e comércio digital e serviços de pagamento eletrônicos, tarifas preferenciais consideradas desleais, enfraquecimento no combate à corrupção, proteção à propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal.

A nova tarifa é adicional às alíquotas já existentes. Com isso, produtos com imposto de importação 5% passaram a valer 30%, somando a tarifa regular aos 25% adicionais.

As taxas são resultados da investigação conduzida pelo USTR com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, aberta após o presidente americano Donald Trump anunciar , em julho de 2025, uma ofensiva comercial contra o Brasil.

Today, President Trump directed USTR to impose a 25% tariff on most Brazilian imports. Let there be no confusion about why: President Lula and his government have not negotiated with the US in good faith.



His economic policies are bad for Americans and bad for Brazilians. For… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 16, 2026