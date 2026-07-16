Boulos rebate Flávio e o responsabiliza por tarifaço dos EUA

Ministro afirma que Bolsonaro pediu sanções ao Brasil e acusa senador de tentar transferir a culpa para Lula - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil, Guilherme Boulos, reagiu ao vídeo publicado pelo senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), acerca do novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos (EUA) sobre produtos brasileiros. Na publicação, Flávio atribui a culpa pela taxação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Boulos respondeu ao vídeo afirmando que Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos com o objetivo de pedir sanções e tarifas contra o Brasil e que Flávio aplaudiu a atitude do irmão. “Só quando a opinião pública condenou, vocês passaram a fingir que eram contra o Tarifaço. Foi por isso que você ganhou o apelido de Tariflavio”, escreveu o ministro.

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Senador Flávio, cinismo tem limites. Tome vergonha na cara e assuma sua responsabilidade e da sua família. Seu irmão foi aos EUA pedir sanções e tarifas contra o Brasil. Você aplaudiu quando elas vieram. Só quando a opinião pública condenou, vocês passaram a fingir que eram… https://t.co/kxwWfvKeDb — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 16, 2026

A confirmação das tarifas foi feita pelo governo Trump nesta quinta-feira (16/7) e entra em vigor no dia 22 de julho. A medida foi tomada após uma investigação do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), que considerou as relações comerciais entre os dois países “desonestas”. Segundo levantamento realizado pelo Confederação Nacional da Indústria (CNI), a mudança deve gerar um custo de US$ 15 bilhões em exportações anuais.

Em sua publicação, Guilherme Boulos também acusa Flávio de traição à pátria: “Há poucos dias você esteve lá pedindo para adiar as tarifas para não te prejudicar eleitoralmente. E prometendo entregar as terras raras e o Pix se fosse eleito. Sua traição à pátria está custando ao Brasil. O resto é jogo político desesperado de quem vê seu projeto eleitoral cada dia mais distante”, finaliza.

