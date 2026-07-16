Ministro de Lula chama de "deslealdade" celebração de tarifaço dos EUA

Sem citar nomes, o ministro de Lula mandou recados ao presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, que apoiou — em julho de 2025 — a aplicação do tarifaço - (crédito: Divulgação/MDic)

O ministro Márcio Elias Rosca, titular da pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDic) classificou nesta quinta-feira (16/7) como "deslealdade" a ação de celebrar as tarifas de 25% contra produtos importados do Brasil anunciadas pelo governo dos Estados Unidos.

"Os que foram buscar esse resultado (as tarifas), os que encomendaram esse tarifaço e os que celebraram aqui no país cometeram grande deslealdade. Não se faz a defesa do Brasil conspirando contra o interesse do povo brasileiro, contra o setor produtivo do Brasil", afirmou o ministro, em pronunciamento do governo Lula em reação ao tarifaço.

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Sem citar nomes, o ministro de Lula mandou recados ao presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, que apoiou, em julho de 2025, a aplicação do tarifaço. Nos últimos dias, porém, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi aos Estados Unidos para, segundo ele, articular com Trump uma desistência do tarifaço anunciado ontem.

Interferência

Ainda de acordo com o ministro Márcio Elias Rosca, o anúncio das tarifas, tanto no ano passado como o de ontem, teve o objetivo de "interferir" na política brasileira.

"A ordem executiva que elevou de 10 para 50% as tarifas em julho (2025), claramente já trazia o recado de que era preciso interferir no STF (Supremo Tribunal Federal) pra beneficiar um réu na ação penal. o que embalou o tarifaço foi o desejo de interferir na vida nacional", protestou.