Aliança entre Lula e Soraya movimenta bastidores e provoca reações em partidos

O anúncio do apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à candidatura da senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) ao Senado provocou forte repercussão nos bastidores de Brasília. A decisão foi recebida com entusiasmo por integrantes da direção nacional do PT e do PSB, que enxergam na parlamentar um nome capaz de ampliar a base governista em Mato Grosso do Sul. Ao mesmo tempo, a movimentação gerou desconforto entre setores do partido e críticas da oposição, que lembram o passado político da senadora ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro.



Na cúpula petista, a avaliação é de que a aproximação com Soraya faz parte da estratégia de Lula de ampliar alianças para garantir maioria no Senado a partir de 2027. Integrantes da direção do partido afirmam, reservadamente, que a prioridade do presidente é formar uma bancada mais alinhada ao Palácio do Planalto, mesmo que isso exija acomodar lideranças que estiveram em campos políticos opostos nos últimos anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O discurso predominante é o de que a senadora rompeu com o bolsonarismo ainda em 2022 e passou a votar em sintonia com pautas do governo.



Leia também: Soraya sela apoio a Lula e confirma aliança para disputa ao Senado

No PSB, dirigentes classificam a aliança como um movimento natural após a filiação de Soraya à legenda. A avaliação é de que a senadora fortalece o partido em Mato Grosso do Sul e amplia a competitividade da federação governista no estado. Interlocutores da sigla afirmam que o apoio de Lula também reforça a estratégia de ampliar a presença feminina na política, bandeira defendida pelo presidente durante a reunião que selou o acordo.



Apesar do respaldo da direção nacional, o movimento não passou sem resistências entre petistas sul-mato-grossenses. Nos bastidores, parte da militância demonstrou incômodo com a aproximação de uma parlamentar que construiu sua carreira política ao lado de Bolsonaro. Lideranças locais, no entanto, reconhecem que a orientação do Palácio do Planalto é priorizar candidaturas consideradas competitivas para ampliar a representação da base aliada no Congresso.



Leia também: O objetivo do PT ao lançar um candidato em Minas Gerais

Na oposição, a aliança foi recebida com críticas e acusações de oportunismo político. Parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro afirmaram que Soraya abandonou o discurso que a elegeu em 2018 para se aproximar do governo em busca de viabilidade eleitoral.

Nos bastidores, integrantes do campo conservador classificam a mudança de posição da senadora como um movimento pragmático, motivado pela disputa ao Senado, e sustentam que a aproximação com Lula representa um rompimento definitivo com o eleitorado bolsonarista.



Para aliados de Lula, contudo, o episódio simboliza uma estratégia que deverá se repetir em outros estados: ampliar o arco de alianças em torno de candidaturas consideradas viáveis, independentemente da trajetória política anterior dos aliados.

A expectativa no entorno do presidente é que a composição fortaleça o projeto de reeleição do petista e contribua para a formação de uma maioria governista no Senado, considerado peça-chave para a agenda do Executivo nos próximos anos.