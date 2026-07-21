PF intima Jaques Wagner para depor sobre caso Master em agosto

As apurações buscam esclarecer uma possível relação entre familiares de Jaques, empresas ligadas ao grupo e outros investigados com conexões ao extinto Banco Master - (crédito: Carlos Moura/Agencia Senado)

A Polícia Federal marcou para o dia 7 de agosto o depoimento do senador e ex-líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), para tratar do suposto envolvimento do parlamentar no caso Master.

A oitiva foi determinada no âmbito da investigação autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. Além da convocação para prestar esclarecimentos, o senador foi alvo de mandados de busca e apreensão e de uma medida que restringe suas atividades econômicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As apurações da Polícia Federal buscam esclarecer uma possível relação entre familiares de Jaques Wagner, empresas ligadas ao grupo e outros investigados com conexões ao extinto Banco Master.

De acordo com a corporação, os investigadores reuniram elementos que apontam para o “recebimento de vantagens econômicas indevidas pelo parlamentar, direta ou indiretamente” por meio de familiares, pessoas de confiança e estruturas societárias vinculadas ao banco controlado por Daniel Vorcaro.

Ainda segundo a investigação, o senador mantinha contato frequente com Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Master, apontado como responsável por conduzir operações financeiras e pelo envio de benefícios ao parlamentar.