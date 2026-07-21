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Investigação

PF intima Jaques Wagner para depor sobre caso Master em agosto

Ex-líder do governo no Senado é suspeito de integrar esquema do banco controlado por Vorcaro

As apurações buscam esclarecer uma possível relação entre familiares de Jaques, empresas ligadas ao grupo e outros investigados com conexões ao extinto Banco Master - (crédito: Carlos Moura/Agencia Senado)
As apurações buscam esclarecer uma possível relação entre familiares de Jaques, empresas ligadas ao grupo e outros investigados com conexões ao extinto Banco Master - (crédito: Carlos Moura/Agencia Senado)

A Polícia Federal marcou para o dia 7 de agosto o depoimento do senador e ex-líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), para tratar do suposto envolvimento do parlamentar no caso Master.

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A oitiva foi determinada no âmbito da investigação autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. Além da convocação para prestar esclarecimentos, o senador foi alvo de mandados de busca e apreensão e de uma medida que restringe suas atividades econômicas.

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As apurações da Polícia Federal buscam esclarecer uma possível relação entre familiares de Jaques Wagner, empresas ligadas ao grupo e outros investigados com conexões ao extinto Banco Master.

De acordo com a corporação, os investigadores reuniram elementos que apontam para o “recebimento de vantagens econômicas indevidas pelo parlamentar, direta ou indiretamente” por meio de familiares, pessoas de confiança e estruturas societárias vinculadas ao banco controlado por Daniel Vorcaro.

Ainda segundo a investigação, o senador mantinha contato frequente com Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Master, apontado como responsável por conduzir operações financeiras e pelo envio de benefícios ao parlamentar.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 21/07/2026 10:26 / atualizado em 21/07/2026 10:27
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