Michelle Bolsonaro não irá à convenção nacional do PL neste sábado

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não comparecerá à convenção nacional do PL que oficializará a candidatura do enteado e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. O evento será realizado neste sábado (25/7) em São Paulo.
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Segundo interlocutores, Michelle não irá por questões de logística, tendo em vista que ela assumiu os cuidados da rotina diária do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue em prisão domiciliar em Brasília. Por atuar na organização dos medicamentos, preparação de refeições específicas e cuidados gerais de Bolsonaro, uma viagem para outro estado se torna mais difícil.
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Vale lembrar que a ausência ocorre semanas após a primeira-dama tornar pública a crise com Flávio Bolsonaro. Em junho, ela publicou dois vídeos nas redes sociais em que diz ter sido “maltratada” e “humilhada” pelo senador, revelando que os dois não mantêm contato desde o fim de 2025.
Desde então, a ex-primeira-dama deixou a liderança do PL Mulher, estrutura que ajudou a consolidar desde 2022 e criou o movimento “Imparáveis”. Ela também sinalizou ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não querer participar da campanha presidencial de Flávio, e sobre ter dúvidas sobre uma possível candidatura ao Senado Federal nas eleições de 2026.
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Além disso, Michelle esvaziou o ato organizado por Flávio em Brasília com mulheres de direita há alguma semanas. A reunião tinha como objetivo discutir propostas voltadas ao eleitorado feminimo e fundamentou a estruturação do programa Brasil por Elas, lançado pelo bolsonarista na última semana.
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