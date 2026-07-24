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ELEIÇÕES 2026

Republicanos marca convenção nacional para 4 de agosto

Encontro para oficializar candidaturas do partido às eleições de outubro será realizado em Brasília; legenda ainda não divulgou a programação

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira - (crédito: Bruno Espada/Câmara dos Deputados)
O presidente do Republicanos, Marcos Pereira - (crédito: Bruno Espada/Câmara dos Deputados)

O Republicanos definiu para 4 de agosto, em Brasília, a realização de sua convenção nacional, evento que oficializará os candidatos da legenda para as eleições de 2026. A informação foi confirmada pela assessoria do partido ao Correio. Até o momento, o Diretório Nacional não divulgou detalhes sobre o horário, o local do evento ou a programação da convenção.

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O encontro ocorrerá na reta final do período reservado pela Justiça Eleitoral para a realização das convenções partidárias, que vai de 20 de julho a 5 de agosto. Nesse intervalo, partidos e federações devem homologar seus candidatos aos cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital, além de deliberar sobre coligações para as disputas majoritárias.

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Após as convenções, as legendas terão até 15 de agosto para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. A propaganda eleitoral terá início em 16 de agosto, conforme o calendário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 24/07/2026 10:50 / atualizado em 24/07/2026 10:56
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