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Eleições 2026

Novo realiza convenção nacional na próxima segunda (27)

Evento será realizado em Brasília e oficializará candidatura do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema à Presidência

Segundo a última pesquisa do Real Time Big Data, em cenário estimulado de 1° turno, Zema aparece com 2% das intenções de voto - (crédito: Divulgação/Equipe Zema)
Segundo a última pesquisa do Real Time Big Data, em cenário estimulado de 1° turno, Zema aparece com 2% das intenções de voto - (crédito: Divulgação/Equipe Zema)

O partido Novo realizará a convenção nacional na próxima segunda-feira (27/7), em Brasília, para lançar Romeu Zema (Novo) à Presidência da República. O vice da chapa do ex-governador ao Planalto não deve ser anunciado na ocasião. 

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Zema já havia adiantado que a decisão sobre seu vice ocorreria até a data limite, ou seja, 5 de agosto, quando encerra o período de convenção partidária. No fim de semana, ele mencionou a hipótese de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) ocupar o cargo. 

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Em resposta, ela escreveu nas redes sociais que: “não há nenhuma possibilidade de isso acontecer”. Além disso, Michelle citou que é filiada ao PL e que, portanto, “um mesmo partido não pode ter duas cabeças de chapa concorrendo em coligações distintas para os mesmos cargos majoritários”. 

Segundo a última pesquisa do Real Time Big Data, em cenário estimulado de 1° turno, Zema aparece com 2% das intenções de voto. Em um possível 2° turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-governador alcançaria 38% dos votos, perante 44% do presidente. 

Assim como o pré-candidato Ronaldo Caiado (PSD), Zema tenta se consolidar como uma alternativa para o eleitor que gostaria de uma terceira opção para além do presidente Lula e do pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL). Ainda de acordo com a pesquisa Real Time Big Data, o senador é rejeitado por 50% dos brasileiros e Lula, por 48%.

 

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 23/07/2026 17:55 / atualizado em 23/07/2026 18:01
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