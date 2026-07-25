InícioPolítica
Eleições

Lula diz que adversários usarão IA para espalhar desinformação na eleição

Durante convenção que oficializou Fernando Haddad como candidato do PT ao governo paulista, presidente afirmou que opositores recorrerão à IA para divulgar informações falsas

O presidente atribuiu ao ex-ministro Haddad resultados como a redução da inflação, a queda do desemprego, o crescimento das exportações, a valorização do salário mínimo e a expansão da renda dos trabalhadores. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR )
O presidente atribuiu ao ex-ministro Haddad resultados como a redução da inflação, a queda do desemprego, o crescimento das exportações, a valorização do salário mínimo e a expansão da renda dos trabalhadores. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (25/7) que a eleição para o governo de São Paulo será marcada pelo uso da inteligência artificial na disseminação de desinformação por adversários políticos. A declaração foi feita durante a convenção do Partido dos Trabalhadores (PT), realizada em Campinas, que oficializou a candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao Palácio dos Bandeirantes.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo Lula, a campanha será a primeira no país em que a inteligência artificial terá papel central na disputa eleitoral. Para o presidente, a tecnologia será utilizada para criar conteúdos falsos e promessas que não serão cumpridas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“Esta eleição talvez seja a primeira no Brasil em que os adversários, por não terem tamanho, biografia ou propostas, farão uso da inteligência artificial para tentar ludibriar a boa-fé do povo de São Paulo. É importante repetir isso, os nossos adversários vão trabalhar muito nas redes digitais, com inteligência artificial, para inventar coisas que não fizeram, coisas que não são e para fazer promessas que jamais irão cumprir”, afirmou.

O presidente também afirmou que a chapa encabeçada por Haddad reúne candidatos com trajetória pública conhecida.“São quatro pessoas que têm história, que têm passado, que não se envergonham de sua trajetória e querem que as pessoas a conheçam. É conhecendo o passado deles que teremos a certeza de que cumprirão os compromissos assumidos governando São Paulo”, declarou.

O presidente atribuiu ao ex-ministro resultados como a redução da inflação, a queda do desemprego, o crescimento das exportações, a valorização do salário mínimo e a expansão da renda dos trabalhadores.“É com ele na economia que conseguimos bater recorde de exportação, e é com ele na economia que conseguimos aumentar o salário mínimo acima da inflação. É com o Haddad na economia que conseguimos fazer com que os trabalhadores tivessem a maior renda acumulada da história deste país. É com a gestão dele na economia que o Brasil voltou a crescer acima de 3%”, afirmou.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Raquel Lelles

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 25/07/2026 14:05
SIGA
x