Lula diz que adversários usarão IA para espalhar desinformação na eleição

O presidente atribuiu ao ex-ministro Haddad resultados como a redução da inflação, a queda do desemprego, o crescimento das exportações, a valorização do salário mínimo e a expansão da renda dos trabalhadores. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (25/7) que a eleição para o governo de São Paulo será marcada pelo uso da inteligência artificial na disseminação de desinformação por adversários políticos. A declaração foi feita durante a convenção do Partido dos Trabalhadores (PT), realizada em Campinas, que oficializou a candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao Palácio dos Bandeirantes.

Segundo Lula, a campanha será a primeira no país em que a inteligência artificial terá papel central na disputa eleitoral. Para o presidente, a tecnologia será utilizada para criar conteúdos falsos e promessas que não serão cumpridas.

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“Esta eleição talvez seja a primeira no Brasil em que os adversários, por não terem tamanho, biografia ou propostas, farão uso da inteligência artificial para tentar ludibriar a boa-fé do povo de São Paulo. É importante repetir isso, os nossos adversários vão trabalhar muito nas redes digitais, com inteligência artificial, para inventar coisas que não fizeram, coisas que não são e para fazer promessas que jamais irão cumprir”, afirmou.

O presidente também afirmou que a chapa encabeçada por Haddad reúne candidatos com trajetória pública conhecida.“São quatro pessoas que têm história, que têm passado, que não se envergonham de sua trajetória e querem que as pessoas a conheçam. É conhecendo o passado deles que teremos a certeza de que cumprirão os compromissos assumidos governando São Paulo”, declarou.

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O presidente atribuiu ao ex-ministro resultados como a redução da inflação, a queda do desemprego, o crescimento das exportações, a valorização do salário mínimo e a expansão da renda dos trabalhadores.“É com ele na economia que conseguimos bater recorde de exportação, e é com ele na economia que conseguimos aumentar o salário mínimo acima da inflação. É com o Haddad na economia que conseguimos fazer com que os trabalhadores tivessem a maior renda acumulada da história deste país. É com a gestão dele na economia que o Brasil voltou a crescer acima de 3%”, afirmou.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Raquel Lelles

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