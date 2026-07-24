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Governo prevê desembolso de R$ 7 bi com subvenção dos combustíveis em junho

Medida estende por mais 30 dias desconto na gasolina para conter impacto da alta do petróleo no mercado internacional

Ministério da Fazenda prorrogou por mais 30 dias a subvenção de R$ 0,44 por litro de gasolina - (crédito: DINO)
Ministério da Fazenda prorrogou por mais 30 dias a subvenção de R$ 0,44 por litro de gasolina - (crédito: DINO)

O governo federal estima desembolsos de cerca de R$ 7 bilhões em junho com as subvenções concedidas aos combustíveis, segundo projeção do Ministério do Planejamento e Orçamento. Os recursos fazem parte de medidas adotadas para conter os impactos da alta do petróleo no mercado internacional, pressionado pelas tensões no Oriente Médio.

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Na noite de quinta-feira (23/7), o Ministério da Fazenda prorrogou por mais 30 dias a subvenção de R$ 0,44 por litro de gasolina. O benefício, que passaria a valer a partir de 26 de julho, busca evitar repasses bruscos aos consumidores diante da escalada das cotações internacionais.

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A medida estava em vigor desde 25 de maio e tinha validade até 25 de julho. Com a ausência de uma solução para o conflito envolvendo o Irã e a manutenção do barril de petróleo próximo a US$ 100, o governo decidiu estender o subsídio.

O Ministério da Fazenda informou ainda que a subvenção destinada ao diesel, no valor de R$ 1,12 por litro, permanece sem alterações. O benefício segue válido até 16 de setembro.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/07/2026 16:57 / atualizado em 24/07/2026 16:57
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