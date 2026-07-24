Governo prevê desembolso de R$ 7 bi com subvenção dos combustíveis em junho

Ministério da Fazenda prorrogou por mais 30 dias a subvenção de R$ 0,44 por litro de gasolina - (crédito: DINO)

O governo federal estima desembolsos de cerca de R$ 7 bilhões em junho com as subvenções concedidas aos combustíveis, segundo projeção do Ministério do Planejamento e Orçamento. Os recursos fazem parte de medidas adotadas para conter os impactos da alta do petróleo no mercado internacional, pressionado pelas tensões no Oriente Médio.

Na noite de quinta-feira (23/7), o Ministério da Fazenda prorrogou por mais 30 dias a subvenção de R$ 0,44 por litro de gasolina. O benefício, que passaria a valer a partir de 26 de julho, busca evitar repasses bruscos aos consumidores diante da escalada das cotações internacionais.

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A medida estava em vigor desde 25 de maio e tinha validade até 25 de julho. Com a ausência de uma solução para o conflito envolvendo o Irã e a manutenção do barril de petróleo próximo a US$ 100, o governo decidiu estender o subsídio.

O Ministério da Fazenda informou ainda que a subvenção destinada ao diesel, no valor de R$ 1,12 por litro, permanece sem alterações. O benefício segue válido até 16 de setembro.