Netanyahu envia vídeo a Flávio Bolsonaro e parabeniza lançamento de candidatura

Benjamin Netanyahu ocupa o cargo de primeiro-ministro de Israel e é um dos líderes políticos mais longevos da história do país - (crédito: Reprodução/YouTube)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enviou uma mensagem em vídeo exibida neste sábado (25/7) durante a convenção nacional do Partido Liberal (PL), em São Paulo, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. A gravação integrou uma sequência de três vídeos apresentados como "surpresas" ao parlamentar ao longo do evento.

O premiê israelense dirigiu-se diretamente ao senador e parabenizou a oficialização de sua candidatura.

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"Flávio, meu amigo, quero parabenizá-lo pelo lançamento oficial da sua candidatura."

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A participação de Netanyahu ocorre em meio à aproximação política entre o governo israelense e lideranças do bolsonarismo, intensificada durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao longo dos últimos anos, integrantes da família Bolsonaro mantiveram interlocução frequente com autoridades israelenses e manifestaram apoio às ações do governo de Israel.

Bolsonaro artificial

Ao anunciar o momento que surpreenderia Flávio, o mestre de cerimônias afirmou ter preparado três mensagens especiais para o candidato. A primeira delas simulava uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro por meio de inteligência artificial, recurso mencionado logo no início da gravação.

"Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu, isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com Inteligência Artificial. Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária baseada em algo que eu nunca fiz", dizia o vídeo.

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A mensagem prosseguia com a defesa da candidatura do filho: "Por isso peço que vocês recebam de braços abertos a pessoa que eu escolhi para me substituir, sangue do meu sangue, meu filho Flávio. Vem com fé! O Brasil tem futuro e o futuro é Flávio Bolsonaro presidente."

Enquanto o vídeo era exibido, Flávio acompanhou a homenagem visivelmente emocionado.

"Quem ganha Minas ganha o brasil"

A terceira e última mensagem foi enviada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que apareceu ao lado do deputado federal Domingos Sávio (PL-MG) e do empresário Flávio Roscoe, pré-candidato do partido ao Senado por Minas Gerais.

Segundo Nikolas, o grupo pretendia participar presencialmente da convenção, mas não conseguiu comparecer. Na gravação, o parlamentar declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro e destacou a importância eleitoral de Minas Gerais.

"Venho deixar um recado para vocês: nós já vencemos uma vez e a gente vai vencer de novo. A gente está fechado com o Flávio, toda a nossa base de Minas Gerais também. A gente sabe que Minas Gerais é um estado-chave, quem ganha aqui ganha no Brasil."

Em seguida, o deputado afirmou que uma eventual vitória de Flávio representaria não apenas o retorno da direita ao Palácio do Planalto, mas também uma forma de "fazer justiça" aos presos pelos atos de 8 de janeiro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem classificou como vítima de perseguição política.