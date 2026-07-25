Lula diz que quem tentar interferir nas eleições brasileiras "vai apanhar muito"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (25/7) que o Brasil não aceitará qualquer tentativa de interferência externa nas eleições presidenciais de 2026. A declaração foi feita durante a convenção do Partido dos Trabalhadores (PT), realizada em Campinas (SP), que oficializou a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo.
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Durante o discurso, Lula afirmou que nenhum país deve tentar influenciar o processo democrático brasileiro e ressaltou que a escolha dos governantes cabe exclusivamente aos eleitores do país. "Que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. Que não venham. Eu não sou de fazer bravatas, não gosto de dizer o que não posso fazer”, disse.
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"Portanto, quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo: vão apanhar muito aqui nas eleições. Quem vai decidir o destino deste país são os 157 milhões de eleitores. Quem vai definir o destino de São Paulo são os eleitores de São Paulo."
Lula também reiterou a defesa da soberania nacional e afirmou que o Brasil pretende manter relações diplomáticas com todos os países, sem abrir mão da autonomia sobre seus assuntos internos. “Brasil quer paz, o Brasil não quer ódio, o Brasil quer amor, o Brasil não quer fazer futrica, o Brasil quer trabalhar. A gente quer viver decentemente, e é isso o que nós vamos garantir,” afirmou.
As declarações ocorrem em meio a aumento das tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, após a divulgação de que o governo do presidente Donald Trump pretendia enviar representantes do Departamento de Estado ao Brasil antes das eleições de outubro que tiveram os vistos barrados pelo Itamaraty.
*Estagiário sob a supervisão de
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