Tarcísio defende ajuste fiscal inspirado em Milei: "Mostrou o caminho"

Durante o discurso, Tarcísio apresentou ações de sua gestão em São Paulo. - (crédito: Célio Messias/Governo SP)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu neste sábado (26/7), durante a convenção nacional do Partido Liberal (PL), a adoção de uma política de ajuste fiscal no Brasil inspirada nas medidas implementadas pelo presidente da Argentina, Javier Milei. O discurso ocorreu no evento que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

Ao abordar a situação econômica do país, Tarcísio afirmou que o Brasil pode alcançar melhores resultados fiscais e citou a experiência da Argentina como exemplo. Segundo ele, as medidas adotadas por Javier Milei no país vizinho contribuíram para a redução da inflação, o retorno do crescimento econômico e a geração de superávit nas contas públicas.

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“A inflação era de 200% ao ano, e hoje é menos de 2% ao mês. O país voltou a crescer. O país, depois de muito tempo sem superávit, está tendo superávit. Ele mostrou que há um caminho. Isso foi feito lá e pode ser feito aqui", declarou.

O governador também afirmou que o equilíbrio das contas públicas é condição para ampliar investimentos e políticas públicas. "Quem não cuida do dinheiro, quem não cuida das contas, não consegue cuidar das pessoas, não consegue fazer a diferença. Segurança não é privilégio, é uma questão de justiça. Todos têm que ter acesso à segurança. A gente precisa de um presidente firme."

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Durante o discurso, Tarcísio apresentou ações de sua gestão em São Paulo, citando programas nas áreas de habitação, infraestrutura, mobilidade urbana, saneamento básico e segurança pública. Segundo ele, o estado conseguiu ampliar investimentos após reorganizar as contas públicas e promover uma reforma administrativa.

"Fizemos o que precisava ser feito: cuidamos das contas, fizemos a reforma administrativa, trouxemos investimento e hoje a gente está fazendo a diferença. Temos o maior programa de habitação da história, o maior programa de investimento da história, a maior expansão de metrô da história, o maior investimento em saneamento básico da história", disse.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Raquel Lelles

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