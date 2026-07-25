Michelle Bolsonaro envia vídeo em apoio a Flávio durante convenção do PL

Durante o pronunciamento, a ex-primeira-dama fez um apelo pela maior participação feminina na política. - (crédito: Redes sociais)

Durante evento de oficialização da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro gravou um vídeo em apoio ao senador, exibido neste sábado (25/7) durante a convenção nacional do Partido Liberal. A manifestação ocorre após uma articulação de aliados encerrar o distanciamento entre os dois e busca reforçar a unidade do grupo político para a disputa eleitoral de 2026.

Na mensagem, Michelle afirmou que não compareceu ao evento porque permanece ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro durante sua recuperação.

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"Hoje é justamente porque ele não pode estar aí, sua ausência fala muito mais alto. Ela carrega a força de mais de 58 milhões de brasileiros que depositaram nele sua confiança e continuam acreditando no Brasil que ele representa", declarou.

"O meu galego não pode estar com vocês. Eu também não posso, porque estou em casa cuidando dele. Mas os nossos corações estão aí, sentindo a mesma energia que nós dois tantas vezes encontramos nos eventos do PL Mulher por todo o Brasil", afirmou.

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Durante o pronunciamento, a ex-primeira-dama fez um apelo pela maior participação feminina na política. Ela destacou que as mulheres representam a maioria do eleitorado brasileiro e defendeu que ocupem mais espaços de decisão.

"Somos 53% do eleitorado. Chegou a hora de vocês ocuparem os lugares em todos os espaços onde o futuro do Brasil é decidido", disse.

Ao final da gravação, Michelle desejou sucesso à candidatura de Flávio Bolsonaro e afirmou que continuará acompanhando o processo eleitoral. "Flávio, que Deus abençoe e proteja a sua candidatura. Que ele te dê sabedoria, coragem e força — a você e à sua família — para cumprir esta missão com a lealdade e a verdade que o nosso povo merece", afirmou.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Raquel Lelles

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