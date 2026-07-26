Kalil vai disputar governo de Minas pelo PDT

O PDT aprovou por unanimidade, neste domingo (26/7), a candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil ao governo de Minas Gerais. A homologação ocorreu durante a convenção estadual da legenda, realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A expectativa do partido agora é de concluir, até o prazo final para registro das chapas, as negociações para definir os nomes que irão compor a candidatura ao governo, com a escolha do vice e do candidato ao Senado ainda em aberto. Também seguem conversas com outras legendas para ampliar a aliança em Minas Gerais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Saiba Mais
- Política Caiado promete confiscar bens de agressores de mulheres e transferir para as vítimas
- Política "Faccionado só fala com Deus", afirma Caiado sobre segurança pública em Goiás
- Política Eduardo Leite e Aldo Rebelo prestigiam lançamento de candidatura de Caiado em SP
- Política PSD oficializa candidatura à presidência de Ronaldo Caiado
- Política Flávio Bolsonaro agradece apoio de Michelle: "O que nos une é maior do que qualquer ruído"
postado em 26/07/2026 14:03