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Jingle de campanha

Presidente Lula lança jingle de campanha inspirado em "Rap do Silva"

Música foi sucesso do funk de 1990, nova versão traz a trajetória do presidente e o apresenta como um cidadão brasileiro comum

Petista publica no jornal The Washington Post:
Petista publica no jornal The Washington Post: "sem interferência" - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou neste domingo (26/7), em seu perfil do Instagram, um novo jingle de sua campanha à reeleição. A canção adapta versos e a estrutura da música Rap do Silva, sucesso de MC Bob Rum, para associar a história pessoal e política do petista à de um brasileiro comum. 

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A letra narra a saída de Lula do sertão nordestino para São Paulo, sua atuação no movimento sindical e a ascensão à Presidência. O jingle o descreve como “brasileiro, trabalhador e família”, afirma que ele sempre olhou para os mais pobres e cita programas relacionados a casa, alimentação e emprego. Ao lembrar da prisão em Curitiba, a composição também menciona tentativas de “derrubá-lo e silenciá-lo” e transforma o refrão original em “É o Lula da Silva, é a estrela que brilha, ele é trabalhador e família”. 

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O trecho “não abaixa a cabeça, sempre defende a nação” é acompanhado por imagens de Lula em reuniões com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e outras autoridades internacionais.

Lançado nacionalmente em 1995, Rap do Silva foi escrito e interpretado por MC Bob Rum e integrou a coletânea “Rap Brasil Vol. 2”. A canção original conta a história de um trabalhador e pai de família morto quando voltava de um baile funk. O personagem “Silva” está associado a brasileiros anônimos das periferias que sofriam preconceito por frequentar esses eventos. A faixa tornou-se um dos principais sucessos do funk da década de 1990.

 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 27/07/2026 09:40
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