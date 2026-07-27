Autoridades se despendem do ex-presidente do STF Luiz Octávio Gallotti

Corpo do magistrado chegou um pouco depois das 9 horas da manhã para o velório, no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal (STF) - (crédito: STF/Divulgação)

Nesta segunda-feira (27/7), o Salão Branco do Supremo Tribunal Federal (STF) sediou o velório do ex-presidente da Corte e ministro aposentado Luiz Octavio Gallotti, que faleceu neste domingo (26), aos 95 anos, em Brasília. Uma missa está prevista para às 15 horas da tarde.

O corpo do magistrado chegou um pouco depois das 9 horas da manhã para o velório, que iniciou às 10 horas, com previsão de encerramento às 16 horas. Ao chegarem, a filha do ex-presidente, Isabel Gallotti, e netos do ministro foram recebidos pelo ministro Alexandre de Moraes.

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Além dele, o ministro da Corte Gilmar Mendes também compareceu ao evento. O ministro Flávio Dino, por outro lado, não participou do evento por estar em viagem.

Ao longo da manhã, outras autoridades, como o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Luis Felipe Salomão, participaram do velório. Também compareceu o ministro aposentado da Corte Marco Aurélio Mello e o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

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Para a tarde, a expectativa é que o presidente do STF, ministro Edson Fachin, e a ministra aposentada Ellen Gracie estejam presentes na cerimônia.

"Honrou o Brasil"

Mais cedo, por meio de nota, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques destacou a importância de Galloti na defesa dos princípios democráticos e da Constituição.

“O Ministro Octavio Galloti pautou sua atuação no Supremo Tribunal Federal com a defesa da Constituição e dos princípios democráticos. Sua passagem pelo STF honrou o Brasil. Envio meus mais sinceros sentimentos à família”, disse.

