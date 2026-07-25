Flávio Bolsonaro lança candidatura em evento com Milei, Tarcísio e Bolsonaro de IA

Apesar da demonstração de força do PL, Flávio Bolsonaro chega à disputa presidencial sem um candidato a vice definido - (crédito: Reprodução/YouTube/Partido Liberal)

A convenção nacional do Partido Liberal (PL) oficializou, neste sábado (25/7), em São Paulo, a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. Sem anunciar candidato a vice e nem apresentar novas alianças nacionais para a disputa de 2026, o parlamentar foi lançado em um evento marcado pela centralidade da figura do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O encontro também contou com fortes críticas ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), discursos em defesa de pautas ligadas à segurança pública, manifestações religiosas e mensagens de apoio de lideranças nacionais e internacionais, entre elas o presidente da Argentina, Javier Milei, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

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O que disse Flávio

Flávio Bolsonaro iniciou seu discurso agradecendo aos presentes e pedindo força para que pudesse "resgatar" o país.

"Peço a Deus sabedoria e força para resgatar o Brasil."

Em seguida, prestou homenagem ao pai e à ex-primeira-dama: "Minha saudação aos que não podem estar presentes aqui hoje, em especial, a Michelle, e ao meu pai, Bolsonaro", disse, antes de definir o ex-presidente como "o maior e mais injustiçado líder brasileiro, vítima da maior farsa que esse país já presenciou."

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O senador também destacou o peso político de carregar o sobrenome Bolsonaro. "Sei exatamente o tamanho da responsabilidade que meu nome carrega: filho mais velho do capitão que deu voz a milhares de brasileiros, um país que não aguenta mais ser refém do medo", afirmou.

Em outro momento, dirigiu-se diretamente ao pai: "Pai, vou te honrar. Você vai colocar essa faixa de presidente em mim em janeiro do ano que vem." Ao longo do discurso, criticou o Judiciário e voltou a mencionar os presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023.



Javier Milei critica Lula, o socialismo e a careca de Moraes

Além do protagonismo de Bolsonaro, a convenção deu espaço a convidados internacionais. O presidente argentino Javier Milei foi um dos participantes mais aplaudidos e concentrou sua fala em críticas ao socialismo e ao governo Lula.

"Um grande prazer estar nesse país com especial importância em tempos como esses", declarou. Em seguida, continuou: "Não queremos que outros padeçam, parte de nossa missão é advertir outras nações para que mudem a tempo."

Milei disse ainda que tem percorrido outros países para falar "contra as mentiras do socialismo", criticou a condução da economia brasileira e afirmou que "Lula não resolveu o ajuste fiscal e está piorando a economia do país".

O argentino também declarou que "quando perdem, a direita tem que resolver todos os problemas causados pela esquerda" e fez referência ao ex-presidente brasileiro ao dizer: "Voltaremos a dar um abraço."

Quem também foi alvo do presidente foi o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Milei, que foi impedido por Moraes de encontrar Jair Bolsonaro, que encontra-se em prisão domiciliar, chamou o ministro de "lixo careca"

Bolsonaro aparece com uso de IA

Embora impedido por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de realizar manifestações políticas, Jair Bolsonaro esteve presente simbolicamente ao longo de toda a convenção. Além de ser citado por praticamente todos os oradores, o ex-presidente apareceu em um vídeo produzido com inteligência artificial.

Na gravação, a voz sintetizada esclarece: "Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu, é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial". Em seguida, a mensagem afirma: "Estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária baseada em algo que eu nunca fiz."

Durante toda a fala do "pai", Flávio aparentou estar emocionado.

Tudo em paz com Michelle

A ausência de Bolsonaro também foi tema da mensagem gravada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, exibida durante o evento. Ela explicou que permaneceu ao lado do marido durante sua recuperação e afirmou que sua ausência carregava um significado político.

"Hoje é justamente porque ele não pode estar aí, sua ausência fala muito mais alto. Ela carrega a força de mais de 58 milhões de brasileiros que depositaram nele sua confiança e continuam acreditando no Brasil que ele representa", declarou.

Em outro trecho, acrescentou que seu "galego" não estaria presente fisicamente, mas que o coração estaria junto aos eleitores. "O meu galego não pode estar com vocês. Eu também não posso, porque estou em casa cuidando dele. Mas os nossos corações estão aí, sentindo a mesma energia que nós dois tantas vezes encontramos nos eventos do PL Mulher por todo o Brasil."

Michelle também direcionou parte de seu discurso ao eleitorado feminino, defendendo uma participação mais ampla das mulheres na política. "Somos 53% do eleitorado. Chegou a hora de vocês ocuparem os lugares em todos os espaços onde o futuro do Brasil é decidido", afirmou.

Ao encerrar a gravação, desejou sucesso ao senador: "Flávio, que Deus abençoe e proteja a sua candidatura. Que ele te dê sabedoria, coragem e força — a você e à sua família — para cumprir esta missão com a lealdade e a verdade que o nosso povo merece."

Aceno de Netanyahu

Outra participação internacional ocorreu por meio de um vídeo enviado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apresentado como uma das "surpresas" preparadas para Flávio Bolsonaro durante a convenção. Na gravação, o premiê dirigiu-se diretamente ao senador: "Flávio, meu amigo, quero parabenizá-lo pelo lançamento oficial da sua candidatura."

A mensagem ocorre em um contexto de aproximação entre lideranças do bolsonarismo e autoridades israelenses, fortalecida nos últimos anos.



Nikolas também diz "oi"

A última surpresa exibida no telão foi uma mensagem do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), gravada ao lado do deputado Domingos Sávio (PL-MG) e do empresário Flávio Roscoe, pré-candidato do partido ao Senado por Minas Gerais. O parlamentar afirmou que pretendia participar presencialmente da convenção, mas declarou apoio ao senador e ressaltou a importância eleitoral do estado.

"Venho deixar um recado para vocês: nós já vencemos uma vez e a gente vai vencer de novo. A gente está fechado com o Flávio, toda a nossa base de Minas Gerais também. A gente sabe que Minas Gerais é um estado-chave, quem ganha aqui ganha no Brasil."

Em seguida, defendeu que uma eventual vitória do senador representaria o retorno da direita ao Palácio do Planalto e uma forma de "fazer justiça" aos presos pelos atos de 8 de janeiro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Apesar da demonstração de força do PL, Flávio Bolsonaro chega à disputa presidencial sem um candidato a vice definido e sem alianças nacionais formalizadas. A tendência, segundo as articulações políticas em curso, é que partidos como PP, União Brasil e Republicanos mantenham posição de neutralidade na eleição presidencial, permitindo que seus diretórios estaduais definam livremente os palanques que apoiarão.