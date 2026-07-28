Genial/Quaest em MG: Cleitinho abre vantagem, mas 63% podem mudar voto

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera com folga a corrida pelo governo de Minas Gerais no principal cenário testado pela pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira (28/07). Cleitinho soma 35% das intenções de voto, abrindo uma vantagem sobre os demais concorrentes. Na sequência, aparecem o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), com 12%, e o deputado federal Patrus Ananias (PT), com 10%.

O levantamento também aponta Mateus Simões (PSD) com 6% e Gabriel Azevedo (MDB) com 4%. Os pré-candidatos Ben Mendes (Missão) e Flávio Roscoe (PL) registram 2% cada, enquanto Maria da Consolação (PSOL) pontua 1%. Demais nomes testados não pontuaram. Votos brancos, nulos ou de eleitores que declararam que não pretendem votar somam 13%, enquanto 15% se declaram indecisos.

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Cenário sem Cleitinho

Em uma simulação sem a presença de Cleitinho, Alexandre Kalil passa a registrar 15% e Patrus Ananias chega a 13%, seguidos por Mateus Simões (9%) e Gabriel Azevedo (6%). Ben Mendes mantém 2% e Maria da Consolação, 1%. A taxa de indecisos sobe para 27%, e a soma de brancos, nulos ou abstenções salta para 23%.

Consolidação do voto

A pesquisa mostra ainda que o cenário eleitoral no estado segue aberto. 63% dos entrevistados afirmam que a escolha ainda pode mudar até o dia da eleição, enquanto 36% consideram sua decisão definitiva. Apenas 1% não soube ou não respondeu.

Simulações de 2º Turno

Nas projeções para um eventual segundo turno, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) vence todos os adversários testados pela pesquisa Genial/Quaest. Contra o ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), Cleitinho registra 44% contra 29%. Em um confronto direto com Patrus Ananias (PT), o placar fica em 46% a 31%. Já diante do atual vice-governador Mateus Simões (PSD), a vantagem amplia para 46% contra 15%.

Nos cenários sem o senador, as disputas aparecem tecnicamente empatadas. Mateus Simões e Alexandre Kalil somam 30% e 29%, respectivamente, com 19% de indecisos e 22% de brancos, nulos ou abstenções. Quando confrontado com Patrus Ananias, Simões aparece empatado com o petista em 30%, enquanto 18% declaram indecisão e 22% pretendem votar em branco, nulo ou não votar.

Perfil do candidato e expectativas do eleitorado

O levantamento também investigou o sentimento dos mineiros em relação ao futuro do governo estadual. A maior parcela do eleitorado (41%) defende que o próximo governador deve mudar apenas o que não está funcionando. Outros 39% exigem uma mudança total na gestão, enquanto 16% preferem a continuidade do trabalho atual.

A maioria manifesta preferência por autonomia nacional: 44% afirmam que o próximo governador deveria ser independente. Já entre os que preferem associação a padrinhos políticos, 27% indicam preferir um aliado do presidente Lula, enquanto 25% optam por um nome alinhado a Jair Bolsonaro.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 22 e 26 de julho, ouvindo 1.482 eleitores com 16 anos ou mais no estado de Minas Gerais. As entrevistas foram feitas presencialmente (face a face) nos domicílios dos entrevistados, com a aplicação de questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança do levantamento é de 95%.