Genial/Quest: Raquel Lyra lidera corrida pelo governo de Pernambuco com 43%

58% dos entrevistados afirmaram que a escolha atual para o Palácio do Campo das Princesas é definitiva. - (crédito: Facebook/Reprodução/Redes sociais)

A governadora Raquel Lyra (PSD) lidera a intenção de voto para o governo de Pernambuco no primeiro cenário testado pela pesquisa Genial/Quaest desta terça-feira (28/07), com 43% das preferências. Em segundo lugar aparece o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), com 37%. Os dois nomes concentram a grande maioria das intenções de voto no estado.

Na sequência, aparecem Camila Falcão (UP), Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão), todos empatados com 1% das intenções de voto. Os eleitores indecisos somam 11%, enquanto 6% afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou que não vão votar.

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Na simulação de um eventual segundo turno entre os dois primeiros colocados, Raquel Lyra mantém a liderança com 45% das intenções de voto, contra 39% de João Campos. Nesse cenário, os votos brancos, nulos ou abstenções somam 8%, mesmo percentual registrado para os eleitores indecisos (8%).

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58% dos entrevistados declararam que a escolha do voto é definitiva. Por outro lado, 41% afirmaram que a opção ainda pode mudar até o dia do pleito.

A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 26 de julho, ouvindo 900 eleitores com 16 anos ou mais no estado de Pernambuco. As entrevistas foram conduzidas de forma presencial (face a face) nos domicílios dos entrevistados, por meio de questionários estruturados. A margem de erro máxima é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.