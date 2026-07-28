Hertz Dias defende fim de isenções fiscais para grandes empresas

Segundo o presidenciável, é necessário ampliar os mecanismos de fiscalização, mas também rever o modelo de gestão fiscal adotado pelo país nas últimas décadas - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press)

O pré-candidato do PSTU à Presidência da República, Hertz da Conceição Dias, defendeu o fortalecimento da fiscalização tributária e o fim das isenções fiscais concedidas a grandes empresas. As declarações foram feitas nesta terça-feira (28/7), durante a tradicional sabatina com os presidenciáveis das eleições de 2026 promovida pelo Correio Braziliense.

Segundo Hertz, é necessário ampliar os mecanismos de fiscalização, mas também rever o modelo de gestão fiscal adotado pelo país nas últimas décadas. "Nos últimos 30 anos, praticamente toda a responsabilidade pelos serviços sociais recaiu sobre os municípios, enquanto estados e União se transformaram praticamente em gestores da dívida", afirmou.

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O presidenciável criticou a Lei de Responsabilidade Fiscal e o atual arcabouço fiscal, argumentando que ambos limitam a capacidade de investimento dos estados e municípios em serviços públicos. “Nós defendemos a Lei de Responsabilidade Social. Isso só será possível com a auditoria e a suspensão do pagamento da dívida pública, para que esses recursos possam retornar para a população com qualidade", disse.

Hertz Dias também afirmou que parte dos recursos produzidos pela economia brasileira deixa de ser aplicada no desenvolvimento do país por causa do pagamento da dívida pública e da remessa de lucros ao exterior por empresas multinacionais.

Segundo ele, o governo deixa de arrecadar cerca de R$ 600 bilhões por ano em incentivos fiscais, valor que, somado às fraudes tributárias, chegaria a aproximadamente R$ 1 trilhão. "É preciso endurecer o processo de fiscalização. O Brasil não pode se transformar em um paraíso para as grandes empresas enquanto penaliza as pequenas e médias empresas brasileiras", afirmou.

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O evento presencial ocorre no auditório da sede do jornal, com transmissão ao vivo pelas redes do Correio. Esta é a primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao Palácio do Planalto. A sabatina com os presidenciáveis deste ano tem o apoio da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), da Federação Nacional de Auditores Fiscais Tributário (Fenat), da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) e da Unafisco Nacional.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro