De diarista a empresária: jovem lidera franquias valorizando a profissão

Gabriela Torrezan, ex-diarista e empreendedora, comanda duas franquias da Mary Help e busca valorizar profissionais da limpeza - (crédito: Divulgação)

Gabriela Torrezan, de 22 anos, transformou sua experiência como diarista em uma liderança focada na valorização profissional. Atualmente, ela comanda duas unidades da franquia Mary Help em Jacareí e Campinas, no interior de São Paulo.

Durante o tempo em que trabalhou na limpeza de casas, uma questão a acompanhava: por que uma função tão essencial era pouco valorizada? Essa reflexão foi o ponto de partida para seu negócio.

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"Eu sempre me perguntava por que não poderia ir além e construir algo maior. Foi daí que nasceu o sonho de ter uma empresa que valorizasse as diaristas, porque eu sei, na prática, a importância dessa profissão", declarou Gabriela.

A visão da jovem empreendedora encontra eco em dados nacionais. De acordo com a PNAD Contínua do IBGE, o Brasil possui cerca de 5,9 milhões de trabalhadores domésticos. Desse total, mais de 90% são mulheres, que frequentemente enfrentam baixos rendimentos e alta informalidade.

A escolha pelo negócio

Antes de investir, Gabriela pesquisou diferentes modelos de franquia. Ela escolheu a Mary Help por identificar um alinhamento com seu princípio de valorizar as profissionais da limpeza.

"Conheci outras franquias antes de decidir. Escolhi a Mary Help porque percebi que as diaristas eram vistas como parte mais importante da operação. Isso fez toda a diferença para mim", explicou.

Apesar da convicção, a decisão de empreender veio com inseguranças. "O maior medo sempre foi o 'e se?'. E se der certo? E se der errado? Mas entendi que o medo não pode decidir por nós. É preciso acreditar no projeto", afirmou.

Crescimento e propósito

A unidade de Jacareí confirmou o potencial da região com uma alta procura por serviços logo após a inauguração. Para Gabriela, o sucesso reflete uma mudança na rotina das famílias, que recorrem mais às diaristas para conciliar trabalho e cuidados com a casa.

"A unidade já começou com uma excelente procura por clientes. Sempre acreditei no potencial da cidade e quero continuar crescendo. Meu objetivo é chegar a 10 unidades nos próximos anos", revelou.

Embora planeje a expansão, ela garante que seu principal compromisso é fazer com que as profissionais se sintam respeitadas. A experiência como diarista moldou sua forma de liderar e a vivência na linha de frente é o que ela decidiu levar para o negócio que construiu.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.