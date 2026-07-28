Lula cita Trump e Xi ao enaltecer máquina de radioterapia no SUS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou, nesta terça-feira (28/7), os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China, em discurso realizado na visita ao Centro de Radioterapia do Hospital de Andaraí, no Rio de Janeiro. Segundo o petista, o equipamento poderia atender os chefes de Estado. Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular. "Se Trump tiver que fazer (radioterapia), ele vai fazer na mesma máquina de radioterapia (do centro). Se Xi Jinping tiver que fazer a radioterapia, também será na mesma máquina (radioterapia)", afirmou Lula, ao também colocar-se disponível ao uso da máquina do Centro de Radioterapia, caso haja necessidade de realizar a intervenção médica. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO Leia também: Lula cumpre agenda no Rio em meio a empate técnico com Flávio na cidade O discurso de enaltecimento à unidade de tratamento no hospital Federal de Andaraí ocorreu momentos após o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom, citar o fato de o Brasil ter atingido metas para eliminar transmissão da hepatite B de mãe para filho. Esse tema também foi celebrado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em pronunciamento no Hospital de Andaraí. O discurso de enaltecimento à unidade de tratamento no hospital Federal de Andaraí ocorreu momentos após o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom, citar o fato de o Brasil ter atingido metas para eliminar transmissão da hepatite B de mãe para filho. Esse tema também foi celebrado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em pronunciamento no Hospital de Andaraí.

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Valorização do SUS

Horas antes de Lula enaltecer o centro, o líder brasileiro disse ao representante da OMS para levar a Trump uma mensagem sobre o modelo de saúde pública do Brasil.

"Quando você puder conversar com o presidente Trump, ele que anunciou que ia cortar a verba da Organização Mundial da Saúde, você diga para ele como é que um presidente de um país que não é rico como os Estados Unidos consegue garantir a cada cidadão brasileiro o mesmo tratamento de saúde que terá o presidente da República", disse, referindo-se a Tedros Adhanon.

"Você tem que dizer para ele que aqui no Brasil, em se tratando de câncer, quando uma pessoa pobre tem que fazer o tratamento, se tiver que fazer uma radioterapia, como eu fiz (...) ele vai fazer numa máquina que o Trump fará, que o Xi Jinping fará, que o (Vladimir) Putin fará e que o Lula fará. Ou seja, tratamento de saúde não é para rico, é para quem está doente", completou.