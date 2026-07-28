Lula cita Trump e Xi ao enaltecer máquina de radioterapia no SUS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou, nesta terça-feira (28/7), os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China, em discurso realizado na visita ao Centro de Radioterapia do Hospital de Andaraí, no Rio de Janeiro. Segundo o petista, o equipamento poderia atender os chefes de Estado.
"Se Trump tiver que fazer (radioterapia), ele vai fazer na mesma máquina de radioterapia (do centro). Se Xi Jinping tiver que fazer a radioterapia, também será na mesma máquina (radioterapia)", afirmou Lula, ao também colocar-se disponível ao uso da máquina do Centro de Radioterapia, caso haja necessidade de realizar a intervenção médica.
O discurso de enaltecimento à unidade de tratamento no hospital Federal de Andaraí ocorreu momentos após o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom, citar o fato de o Brasil ter atingido metas para eliminar transmissão da hepatite B de mãe para filho. Esse tema também foi celebrado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em pronunciamento no Hospital de Andaraí.
Horas antes de Lula enaltecer o centro, o líder brasileiro disse ao representante da OMS para levar a Trump uma mensagem sobre o modelo de saúde pública do Brasil.
"Quando você puder conversar com o presidente Trump, ele que anunciou que ia cortar a verba da Organização Mundial da Saúde, você diga para ele como é que um presidente de um país que não é rico como os Estados Unidos consegue garantir a cada cidadão brasileiro o mesmo tratamento de saúde que terá o presidente da República", disse, referindo-se a Tedros Adhanon.
"Você tem que dizer para ele que aqui no Brasil, em se tratando de câncer, quando uma pessoa pobre tem que fazer o tratamento, se tiver que fazer uma radioterapia, como eu fiz (...) ele vai fazer numa máquina que o Trump fará, que o Xi Jinping fará, que o (Vladimir) Putin fará e que o Lula fará. Ou seja, tratamento de saúde não é para rico, é para quem está doente", completou.