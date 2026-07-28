Leonardo Avalanche afirma que todo tipo de aborto é um "assassinato"

O pré-candidato à Presidência da República Leonardo Avalanche afirmou, nesta terça-feira (28/7), durante sabatina promovida pelo Correio Braziliense, que, mesmo em casos de estupro, o aborto deve ser criminalizado. Apesar disso, o presidente nacional do PRTB defendeu penas mais duras para estupradores e disse que uma das soluções para acabar com o crime é por meio da educação.

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“Não existe aborto legal. Todo aborto é ilegal, porque você está tirando a vida de uma criança. Se a pessoa não se cuidou para não engravidar, eu sou contra o aborto. O aborto, para mim, de toda forma, é criminoso. É um assassinato”, argumentou o presidenciável.

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Além disso, para Avalanche, o país precisa de leis mais rigorosas para punir estupradores.

“Eu acho que o cara que comete um estupro ou um latrocínio tem que ser tratado com o maior rigor da lei. Ele não pode ter nem o direito de se defender. Tem que ser preso”, avaliou.

Ainda segundo ele, os casos de estupro exigem uma abordagem mais ampla por parte do poder público, envolvendo diferentes áreas de atuação do Estado. “É uma questão que envolve segurança, educação e punição desses bandidos.”

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O dirigente do PRTB também se posicionou contra a adoção da castração química como medida para combater crimes sexuais. Na avaliação dele, a prática não impediria novos casos de violência e poderia incentivar agressões ainda mais violentas.

“Sou contra também a castração química, porque isso é só para induzir esse tipo de psicopata a cometer um crime ainda mais agressivo. Você faz a castração em um cara desse, no indivíduo, ele vai pegar um pedaço de pau, vai pegar uma ferramenta de ferro e vai acabar abusando das crianças do mesmo jeito”, opinou.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

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