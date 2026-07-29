Genial/Quaest na Bahia: ACM Neto e Jerônimo Rodrigues lideram disputa

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (29) aponta os números de intenção de voto para o governo da Bahia. No primeiro cenário de primeiro turno testado, ACM Neto (União Brasil) aparece com 39% das intenções de voto, e Jerônimo Rodrigues (PT) registra 38%.

Aroldo Felix (UP) e Ronaldo Mansur (PSOL) têm 1% cada. O candidato José Estêvão (DC) também foi testado no levantamento, mas não pontuou. Indecisos somam 13%, enquanto brancos, nulos e os que afirmam que não vão votar chegam a 8%.

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Quanto ao grau de definição da escolha para governador, 54% dos entrevistados declaram que o voto é definitivo. Outros 44% afirmam que a opção pode mudar.

Na simulação de segundo turno, ACM Neto soma 43% das intenções de voto, e Jerônimo Rodrigues chega a 39%. Os indecisos correspondem a 11%, e os votos brancos e nulos totalizam 7%.

Avaliação do governo e preferência do eleitor

O levantamento aferiu a preferência dos eleitores quanto à permanência do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no cargo. Em julho, 52% dos entrevistados afirmaram que o gestor deve ser reeleito, contra 41% que se posicionaram contra. Sobre a avaliação da gestão estadual, 57% dos entrevistados declararam aprovar o governo Jerônimo Rodrigues, enquanto 34% desaprovam. Os eleitores que não souberam ou não responderam somam 9%.

Quanto ao perfil desejado para o próximo mandato na administração estadual, 43% dos eleitores indicaram a preferência por "mudar apenas o que não está bom". Outros 33% defenderam "mudar totalmente" os rumos do governo, e 21% declararam optar por "continuar o trabalho que vem sendo feito". Não souberam ou não responderam representam 3%.

A pesquisa também mediu o alinhamento político preferido pelos baianos para a escolha do próximo governador. Um total de 47% dos entrevistados afirmou preferir um nome aliado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A opção por um perfil independente atingiu 34%, enquanto 14% responderam preferir um candidato aliado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O grupo que não soube ou não respondeu ficou em 5%.c

Corrida ao Senado da Bahia

No cenário testado para o Senado Federal no estado, o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa (PT) lidera as intenções de voto com 22%, seguido pelo senador Jaques Wagner (PT), que registra 16%.

Na sequência aparecem Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL), empatados com 6% cada. A Professora Delliana Ricelli (PSOL) soma 3%, e Marcelo Santtana (DC) registra 1%. O índice de eleitores indecisos atinge 22%, enquanto a opção por votos brancos, nulos ou a declaração de que não pretendem votar soma 24%.

Sobre o grau de consolidação do voto para o Senado, 51% dos eleitores baianos afirmam que a escolha ainda pode mudar até a eleição. Por outro lado, 48% declaram que a decisão é definitiva.

O levantamento também consultou a preferência do eleitorado baiano para a corrida presidencial em um eventual segundo turno. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 56% das intenções de voto no estado, contra 23% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Pesquisa do instituto Genial/Quaest foi realizada entre os dias 23 e 27 de julho e ouviu 1.200 eleitores no estado, por meio de entrevistas presenciais e domiciliares com questionários estruturados. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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