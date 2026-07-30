Defesa de Daniel Vorcaro desiste de tentar acordo de delação premiada

Os advogados de defesa do executivo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, desistiram de firmar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. A decisão foi tomada após sucessivas recusas por parte da corporação de fechar o contrato de colaboração com a investigação.
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Na avaliação dos investigadores, Vorcaro não apresentou provas suficientes e nem apontou o nome de envolvidos que represente avanço nas diligências. O executivo contou até agora fatos que já foram elucidados e podem ser comprovados por mensagens encontradas no celular dele e por diligências feitas pelas equipes, como ações de busca e apreensão.
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Após a recusa da Procuradoria-Geral da República (PGR) em manter as tratativas, a defesa começou a analisar outras linhas para tentar inocentar o cliente. A nova estratégia é tentar anular provas. A informação foi revelada pela CNN Brasil e confirmada pelo Correio junto a fontes ligadas ao caso.
Uma das possibilidades é apontar que as informações obtidas nos celulares de Vorcaro são nulas, pois teria ocorrido falha na tutela das informações, o que teria prejudicado a investigação e poderia resultar na anulação do processo. Esse argumento deve ser levado ao Supremo Tribunal Federal (STF), que é responsável pelo processo.
STF amplia cerco
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça autorizou a Polícia Federal (PF) a iniciar o rastreamento de bens e recursos mantidos no exterior pelo banqueiro Daniel Vorcaro. A medida integra as investigações sobre supostas fraudes envolvendo o Banco Master, e também será estendida a outros alvos do inquérito.
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