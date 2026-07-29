PL aposta em gesto de unidade com Michelle e Flávio em convenção no DF

Reaproximação começou após pedido de desculpas de Flávio nas redes sociais. No fim de semana, na convenção nacional do PL, Michelle enviou vídeo declarando apoio ao filho do marido - (crédito: Redes sociais)

A convenção do PL no Distrito Federal, marcada para este fim de semana, deve contar com as presenças da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A expectativa é que o evento os reúna pela primeira vez desde a crise interna que atingiu a sigla nas últimas semanas.



Embora a presença conjunta ainda não tenha sido oficialmente confirmada, líderes do partido admitem que trabalham para que a imagem dos dois simbolize uma nova fase de unidade. O gesto ganha relevância depois da sequência de desentendimentos públicos envolvendo ambos durante a pré-campanha eleitoral de Flávio à Presidência da República.

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Ao Correio, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, demonstrou confiança na participação de Michelle. “Acho que ela vai, sim”, afirmou.

A avaliação é compartilhada pelo líder da oposição no Congresso Nacional, senador Izalci Lucas (PL-DF), um dos responsáveis pela mobilização para a convenção. Segundo ele, a presença da madrasta e do enteado é vista como algo natural dentro do partido.

“É possível, é normal, é viável. Está no meu post, em que pedi para o pessoal comparecer. Eu coloquei a foto dele, da Michelle e a minha. Eu acredito que ela virá, sim, lógico. Não tem por que ela não ir”, disse o senador à reportagem.

Candidatura



A convenção pode oficializar Michelle Bolsonaro como candidata ao Senado pelo Distrito Federal, o que reforça o peso político de uma eventual aparição ao lado de Flávio. Para integrantes do PL, ouvidos pelo Correio sob reserva, uma imagem conjunta serviria para “encerrar as especulações sobre uma falsa reconciliação” entre os dois e transmitir uma mensagem de coesão ao clã bolsonarista.

A relação entre Michelle e Flávio atravessou um período de desgaste após divergências sobre decisões políticas e estratégias da campanha presidencial. Os atritos vieram a público por meio de um vídeo gravado pela ex-primeira-dama, provocando manifestações de aliados e levando integrantes do partido a atuar nos bastidores para reduzir a tensão.

Na semana passada, o senador postou nas redes sociais um pedido de desculpas a Michelle. Na convenção nacional do PL, no último fim de semana, em São Paulo, apesar de não comparecer presencialmente com a justificativa de que estaria cuidando do ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama enviou uma mensagem em vídeo declarando apoio à candidatura de Flávio, gesto interpretado como mais um movimento de reaproximação.