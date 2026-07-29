InícioPolítica
BRASIL-ARGENTINA

Entidade dos Tribunais de Contas repudia Milei e sai em defesa de Moraes

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) afirma que declarações do presidente argentino desrespeitam a soberania brasileira e reforça apoio ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes

No sábado, em São Paulo, Milei atacou o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes - (crédito: Connie France/AFP)
No sábado, em São Paulo, Milei atacou o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes - (crédito: Connie France/AFP)

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) divulgou, nesta quarta-feira (29/7), uma nota pública em que manifesta "veemente repúdio" às declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, direcionadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e às instituições brasileiras. Em nota, a entidade afirma que as manifestações do chefe de Estado argentino representam um desrespeito à soberania nacional e à independência entre os Poderes.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Em um discurso inflamado de quase meia hora no sábado em São Paulo, Javier Milei chamou Alexandre de Moraes de "lixo careca" e criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e as suas políticas sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A nota é assinada pelo presidente da Atricon, Edilson Silva, que classifica como inadmissível que um governante utilize manifestações públicas para desqualificar autoridades de outro país. Segundo a associação, esse tipo de atitude afronta princípios fundamentais que orientam as relações entre Estados e o funcionamento das instituições democráticas. Para a Atricon, políticas ou ideológicas não podem servir de justificativa para ataques pessoais nem para tentativas de constranger instituições responsáveis pela preservação da ordem constitucional.

A associação também reforça que o respeito às decisões judiciais deve ocorrer pelos meios legais e institucionais previstos, e não por meio de ofensas públicas ou de pressões externas. Para a entidade, qualquer questionamento às decisões da Justiça deve seguir os mecanismos estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

Confira a íntegra da nota

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) manifesta seu mais veemente repúdio às declarações ofensivas proferidas pelo presidente da República Argentina, Javier Milei, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e contra as instituições da República brasileira.

É inadmissível que um chefe de Estado utilize manifestações públicas para desqualificar autoridades de outro país, afrontando a independência entre os Poderes e desrespeitando a soberania nacional. Divergências políticas ou ideológicas jamais podem servir de justificativa para ataques pessoais ou para tentativas de constranger instituições responsáveis pela preservação da ordem constitucional.

A independência do Poder Judiciário constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito e representa garantia essencial para a efetividade da Constituição, dos direitos fundamentais e da segurança jurídica. O respeito às decisões judiciais deve ocorrer pelos meios legais e institucionais próprios, nunca por meio de ofensas ou pressões externas.

Neste momento, expressamos nossa integral solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes e reafirmamos nosso apoio ao STF, guardião da Constituição Federal, cuja atuação deve permanecer livre de qualquer ingerência ou intimidação.

Reiteramos, por fim, nosso compromisso com a defesa das instituições democráticas, da soberania do Brasil, da independência entre os Poderes e do respeito recíproco que deve orientar as relações entre Estados e autoridades públicas.

Edilson Silva
Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon)

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Roberto Fonseca

Subeditor

Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília

Por Roberto Fonseca
postado em 29/07/2026 11:14 / atualizado em 29/07/2026 11:23
SIGA
x