Flávio sinaliza para o Nordeste às vésperas de Lula ir ao Ceará

O presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, disse que o aumento da dívida pública do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prejudicaria investimentos em obras públicas nos estados do Nordeste. "Lula está caminhando para entregar o maior endividamento da nossa vida", disse Flávio, nesta quinta-feira (30/7), em live no Youtube.

Ao comentar sobre o endividamento do Estado, o candidato repercutiu um relatório divulgado ontem (29/7) pela Secretaria do Tesouro Nacional, o endividamento do país atingiu R$ 9,268 trilhões no mês de junho. O mesmo documento também mostrou um avanço de R$ 235,7 bilhões só nos últimos 30 dias, o que significa crescimento de R$ 7,9 bilhões no montante da dívida por dia.

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"A dívida só cresce, vou arredondar para 8 bilhões por dia em junho. Em um dia e meio dessas dívidas dava para construir finalmente a ponte aí que liga Salvador a (ilha de) Itaparica ou se preferirem ainda, meus irmãos nordestinos, em um dia e meio, dava para fazer outra transposição do rio São Francisco", argumentou Flávio, durante a live.

A fala para eleitores nordestinos ocorreu um dia antes de Lula embarcar para o Ceará, onde participará da convenção do PT de lançamento à candidatura do governador Elmano de Freitas à reeleição. No estado, o partido de Flávio fechou apoio ao pré-candidato Ciro Gomes (PSDB), opositor de Freitas.

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A sinalização do filho de Jair Bolsonaro à região Nordeste também ocorreu em meio às pesquisas eleitorais mostrarem Lula à frente em estados como Bahia, Pernambuco e Ceará. Segundo a pesquisa, o petista marcou 52% na Bahia e 55% em Pernambuco e no Ceará. Já Flávio, ainda de acordo com o levantamento, pontuou 22% no Ceará, 21% em Pernambuco e 18% na Bahia.