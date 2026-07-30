Em podcast, Lula lembra prisão e Lava Jato: "Quebraram as empresas"

"A minha obsessão era provar que eu era inocente", declara - (crédito: Reprodução/Youtube Inteligência Ltda)

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, exibida nesta quinta-feira (30/7), o presidente Lula comentou sobre os desdobramentos da Operação Lava Jato, em 2014. “Eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter feito como fazem os honestos dos filhos do Bolsonaro”, ironizou sobre a ida de Eduardo aos Estados Unidos. “A minha obsessão era provar que eu era inocente”.

Lula afirma que rejeitou sugestões de que ele se abrigasse em embaixadas para fugir da prisão. Segundo o presidente, também foram rejeitados por ele acordos de prisão em regime domiciliar com tornozeleira eletrônica. “Nunca passou pela minha cabeça”, diz.

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Perguntado pelo entrevistador Rogério Vilela se houve corrupção durante o período investigado na operação que o levou à prisão, em 2018, Lula afirmou que os responsáveis pagaram pelos crimes e criticou os efeitos econômicos da operação.

“A acusação sempre dizia: ‘O Lula sabia’. É como se você soubesse o que seu filho está fazendo agora”, afirma. “Em qualquer país do mundo, quando você tem uma denúncia de corrupção em uma empresa, o quê que você faz? Você prende o corrupto. Aqui o que eles fizeram? Quebraram as empresas”, declarou.

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Segundo Lula, o Brasil perdeu quatro bilhões de empregos como consequência da Operação Lavo Jato. “Poderiam ter prendido o dono e ter deixado essas empresas funcionando”, afirmou.