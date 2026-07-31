Lula sinaliza em podcast que não deve ir a debates no 1º turno: 'Quero saber qual é o nível'

"Como presidente da República, não vou a debate para ouvir bobagem", afirmou o presidente Lula (PT) - (crédito: Reprodução/YouTube/Inteligência Ltda. )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou que não deve comparecer aos debates eleitorais de primeiro turno. A declaração foi dada em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, nesta quinta-feira (30/7), apresentado pelo comediante Rogério Vilela.

Lula disse analisar o quadro eleitoral antes da decisão de ir ou não aos compromissos eleitorais promovidos por emissoras de rádio e televisão do Brasil. "Como presidente da República, não vou a debate para ouvir bobagem. Quero saber qual é o nível."

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O presidente afastou a possibilidade de debater com outros candidatos ao Planalto se o intuito não for "informar a população". Lula ilustrou a falta de compromisso de postulantes ao cargo citando um episódio da disputa pela prefeitura de Fortaleza (CE), em 2024.

"Esses dias, no Ceará, um cara foi candidato a prefeito. Sabe qual era o mote da campanha dele? Ensinar a depilar o ânus. Ele quase ganha."

Lula fez alusão ao embate entre Evandro Leitão (PT), prefeito da capital cearense, e André Fernandes (PL). Durante a campanha de dois anos atrás, viralizou nas redes um vídeo do candidato bolsonarista em que ele ensinava a realizar o procedimento de depilação. Fernandes tinha um canal no Youtube na adolescência, época em que publicou o material.

A pesquisa Genial/Quaest de abrangência nacional mais recente coloca o presidente em primeiro lugar nas intenções de voto, com 40%, no primeiro turno, e 45% no cenário de segundo.

Do outro lado da disputa, o senador Flávio Bolsonaro (PL), em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto mais recentes, também sinalizou que só deve comparecer aos debates de primeiro turno se o presidente Lula estiver presente.

Segundo o levantamento, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem 28% das intenções de voto no primeiro turno e 37% no segundo.