Bia Kicis confirma pré-candidatura de Michelle Bolsonaro ao Senado

A deputada federal e pré-candidata ao Senado Bia Kicis (PL-DF) marcou presença, nesta quinta-feira (30/7), na convenção do Republicanos-DF, ao lado da senadora Damares Alves, da governadora Celina Leão e do pré-candidato a vice, Gustavo Rocha. Durante o discurso, a parlamentar agradeceu ao partido pelo apoio ao PL, destacou o apoio a Celina Leão ao governo do DF e confirmou a candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.
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“Quero fazer uma menção aqui à minha amiga e colega de partido, que também é pré-candidata, Michelle Bolsonaro”, afirmou Bia Kicis.
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A afirmação de que Michelle será candidata não ficou apenas por conta de Bia Kicis, mas também foi feita pela governadora e candidata à reeleição, Celina Leão, e por Damares Alves. “Se nós não elegermos as senadoras da nossa chapa, Bia e Michelle, a esquerda vai tentar eleger as delas”, destacou Celina.
Ao mencionar Michelle, Damares Alves citou a presença da esposa de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Na ocasião, a parlamentar ainda convidou Bia Kicis, atual presidente do PL-DF, para integrar o Republicanos.
“Estou te esperando, Bia. Imagina eu, você e Michelle Bolsonaro. Essas três mulheres juntas ajudando Celina e Gustavo a governar o DF”, disse Damares.
Apesar das falas feitas por aliadas nesta quinta-feira (30/7), a assessoria de Michelle Bolsonaro não confirmou o anúncio. “Só quem fala pela Michelle em matéria de candidatura é ela mesma, e esse anúncio não foi feito por ela”, afirmou a equipe ao Correio.
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