Nunes ataca Haddad e aposta em vitória de Tarcísio no 1º turno

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), elevou o tom contra o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) neste sábado (1º/8), durante a convenção estadual do Republicanos que oficializou a candidatura do governador Tarcísio de Freitas à reeleição. Em discurso no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista, Nunes afirmou que o aliado vencerá a disputa eleitoral ainda no primeiro turno e dirigiu críticas ao principal adversário da chapa governista.
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Ao defender a continuidade da atual gestão estadual, o prefeito declarou que a campanha buscará uma vitória ampla nas urnas. Em seguida, referiu-se a Haddad de forma pejorativa, chamando-o de "professorzinho de nariz empinado", e afirmou que Tarcísio "vai dar um coro" no candidato do PT durante a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes.
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Fernando Haddad é formado em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia, além de professor da Universidade de São Paulo (USP). Ex-prefeito da capital paulista entre 2013 e 2017, também comandou o Ministério da Fazenda no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi escolhido pelo PT para disputar o governo do estado nas eleições deste ano.
A eleição paulista é considerada uma das mais estratégicas do calendário eleitoral de 2026 por reunir dois dos principais grupos políticos do país. Enquanto Haddad representa o projeto político do presidente Lula no maior colégio eleitoral brasileiro, Tarcísio busca renovar o mandato com o apoio de partidos do campo de centro e da direita.
A convenção reuniu lideranças da base aliada do governador e contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL), além dos candidatos ao Senado que compõem a chapa governista: o deputado estadual André do Prado (PL) e o deputado federal Guilherme Derrite (PP), ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo.
O evento marcou o início oficial da campanha de Tarcísio de Freitas à reeleição e foi utilizado por aliados para reforçar o discurso de continuidade da atual administração e intensificar os ataques ao principal concorrente na disputa pelo governo paulista.
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