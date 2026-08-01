Nunes ataca Haddad e aposta em vitória de Tarcísio no 1º turno

Em discurso no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista, Nunes afirmou que o aliado vencerá a disputa eleitoral ainda no primeiro turno e dirigiu críticas ao principal adversário da chapa governista. - (crédito: Wilson Dias/Agência Brasil)

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), elevou o tom contra o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) neste sábado (1º/8), durante a convenção estadual do Republicanos que oficializou a candidatura do governador Tarcísio de Freitas à reeleição. Em discurso no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista, Nunes afirmou que o aliado vencerá a disputa eleitoral ainda no primeiro turno e dirigiu críticas ao principal adversário da chapa governista.

Ao defender a continuidade da atual gestão estadual, o prefeito declarou que a campanha buscará uma vitória ampla nas urnas. Em seguida, referiu-se a Haddad de forma pejorativa, chamando-o de "professorzinho de nariz empinado", e afirmou que Tarcísio "vai dar um coro" no candidato do PT durante a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Fernando Haddad é formado em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia, além de professor da Universidade de São Paulo (USP). Ex-prefeito da capital paulista entre 2013 e 2017, também comandou o Ministério da Fazenda no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi escolhido pelo PT para disputar o governo do estado nas eleições deste ano.

A eleição paulista é considerada uma das mais estratégicas do calendário eleitoral de 2026 por reunir dois dos principais grupos políticos do país. Enquanto Haddad representa o projeto político do presidente Lula no maior colégio eleitoral brasileiro, Tarcísio busca renovar o mandato com o apoio de partidos do campo de centro e da direita.

A convenção reuniu lideranças da base aliada do governador e contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL), além dos candidatos ao Senado que compõem a chapa governista: o deputado estadual André do Prado (PL) e o deputado federal Guilherme Derrite (PP), ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo.

Leia também: Michelle espera aval do marido para concorrer ao Senado

O evento marcou o início oficial da campanha de Tarcísio de Freitas à reeleição e foi utilizado por aliados para reforçar o discurso de continuidade da atual administração e intensificar os ataques ao principal concorrente na disputa pelo governo paulista.

Saiba Mais Revista do Correio 8 signos que poderão ter surpresas no amor em agosto

8 signos que poderão ter surpresas no amor em agosto Brasil TJMG derruba lei municipal que prevê vaga de estacionamento para religiosos

TJMG derruba lei municipal que prevê vaga de estacionamento para religiosos Política Tarcísio inicia campanha à reeleição com discurso de continuidade

Tarcísio inicia campanha à reeleição com discurso de continuidade Cidades DF Caixa libera últimos ingressos para campeonato com Rebeca Andrade em Brasília

Caixa libera últimos ingressos para campeonato com Rebeca Andrade em Brasília Política Reunião hoje deve definir se Cleitinho vai ser candidato ao governo

Reunião hoje deve definir se Cleitinho vai ser candidato ao governo Cidades DF "Chegamos a uma convergência", afirma Rafael Prudente em convenção





