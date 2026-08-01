Jerônimo exalta legado de Lula e apresenta prioridades para novo mandato

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), oficializou neste sábado (1º/8) sua candidatura à reeleição com um discurso marcado por referências à fé, à trajetória pessoal e à parceria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Diante de apoiadores, lideranças políticas e ministros, o petista afirmou que sua campanha representa a continuidade de um projeto voltado à redução das desigualdades e ao fortalecimento das políticas públicas no estado.

Logo no início da fala, Jerônimo agradeceu a Deus e relembrou sua origem humilde. Disse ter recebido orações de apoiadores antes do evento e afirmou que a religiosidade faz parte de sua formação familiar. O governador também chamou ao palco a esposa, Tatiana, e os filhos, destacando os sacrifícios impostos à vida familiar pela atividade política e prestando homenagem às famílias que acompanham os agentes públicos.

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Ao mencionar o presidente Lula, Jerônimo afirmou que ambos enfrentaram resistência para chegar aos cargos que ocupam. Segundo ele, setores da sociedade nunca desejaram ver representantes das camadas populares no comando do país e do estado. Para o governador, as transformações promovidas pelos governos petistas demonstram a capacidade de melhorar as condições de vida da população, especialmente das pessoas mais vulneráveis.

Em seu discurso, o petista elencou ações de infraestrutura e inclusão social realizadas ao longo das últimas décadas. Citou investimentos em abastecimento de água, hospitais, educação, energia renovável, ferrovias, portos e aeroportos, além de defender políticas voltadas ao cuidado com idosos, pessoas com deficiência, autistas, mulheres e jovens. Para Jerônimo, o acesso a oportunidades de estudo, trabalho e lazer deve ser prioridade da gestão pública.

O governador também reforçou o alinhamento político com Lula e pediu o engajamento dos prefeitos e das lideranças municipais na campanha eleitoral. Segundo ele, o apoio recebido não representa um compromisso com candidaturas individuais, mas com um projeto político para a Bahia e para o Brasil. Jerônimo afirmou que pretende percorrer o estado intensamente durante a campanha, visitando municípios e dialogando diretamente com a população.

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Na reta final da fala, o candidato destacou a importância da representação baiana no Congresso Nacional e declarou que pretende contribuir para ampliar a base de apoio do presidente no Senado e na Câmara dos Deputados. Ao elogiar os senadores Jaques Wagner e Rui Costa, afirmou que ambos continuarão desempenhando papel estratégico na articulação política do governo federal.

Jerônimo apresentou ainda propostas que pretende defender em um eventual novo mandato. Entre elas, citou a expansão da malha ferroviária, incluindo a ampliação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em parceria com a Petrobras, investimentos em educação em tempo integral, fortalecimento das universidades federais e novas ações voltadas à segurança pública. Também defendeu a duplicação de trechos das BRs-101 e 242, apontadas por ele como prioridades para reduzir acidentes e melhorar a logística no estado.

Encerrando o discurso, o governador convocou militantes e aliados a intensificarem a campanha a partir do início oficial do período eleitoral. Jerônimo afirmou que o programa de governo foi construído a partir de plenárias realizadas em todas as regiões da Bahia e pediu que apoiadores defendam as propostas da chapa em cada município. "Vamos correr atrás de defender o nosso projeto", declarou ao agradecer a presença das caravanas e das lideranças que participaram da convenção.