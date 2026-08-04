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Reunião de líderes abre retomada dos trabalhos na Câmara na próxima semana

Hugo Motta convocou encontro para definir prioridades de votação

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) - (crédito: Josemar Gonçalves / Câmara dos Deputados)
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) - (crédito: Josemar Gonçalves / Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta terça-feira (4/8) que convocará uma reunião de líderes na próxima semana para definir a pauta de votações da Casa.

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Os deputados voltarão às atividades legislativas em 11 de agosto, depois de uma semana adicional de recesso. A retomada estava inicialmente prevista para 3 de agosto, mas foi adiada em acordo entre Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

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Entre as matérias que aguardam deliberação na Câmara estão o projeto de lei que trata da misoginia, o projeto de lei complementar voltado ao setor de combustíveis e a proposta que amplia o limite de faturamento anual permitido aos Microempreendedores Individuais (MEIs).

Ao longo do segundo semestre, Câmara e Senado devem adotar um calendário alternado, combinando semanas semipresenciais com períodos de esforço concentrado para apreciação de matérias em Brasília.

Pela programação definida pelas Mesas Diretoras, a próxima semana de votações totalmente presenciais no Congresso Nacional está prevista para ocorrer entre 31 de agosto e 3 de setembro.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 04/08/2026 12:13 / atualizado em 04/08/2026 12:15
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