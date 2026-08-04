Reunião de líderes abre retomada dos trabalhos na Câmara na próxima semana

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta terça-feira (4/8) que convocará uma reunião de líderes na próxima semana para definir a pauta de votações da Casa.
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Os deputados voltarão às atividades legislativas em 11 de agosto, depois de uma semana adicional de recesso. A retomada estava inicialmente prevista para 3 de agosto, mas foi adiada em acordo entre Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).
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Entre as matérias que aguardam deliberação na Câmara estão o projeto de lei que trata da misoginia, o projeto de lei complementar voltado ao setor de combustíveis e a proposta que amplia o limite de faturamento anual permitido aos Microempreendedores Individuais (MEIs).
Ao longo do segundo semestre, Câmara e Senado devem adotar um calendário alternado, combinando semanas semipresenciais com períodos de esforço concentrado para apreciação de matérias em Brasília.
Pela programação definida pelas Mesas Diretoras, a próxima semana de votações totalmente presenciais no Congresso Nacional está prevista para ocorrer entre 31 de agosto e 3 de setembro.