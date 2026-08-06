Flávio terá maior tempo de TV da família Bolsonaro em eleições presidenciais

Sem coligação, Flávio conquistou o segundo maior tempo de televisão entre os presidenciáveis, atrás somente de Lula - (crédito: AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) terá o maior tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV da família, desde que o clã começou a concorrer às eleições presidenciais, em 2018. No pleito de 2026, o candidato ao Planalto terá cerca de 4 minutos e 20 segundos para se comunicar com o eleitorado.

O tempo de Flávio contrasta com o do seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro, nas duas eleições em que concorreu. Em 2022, ano em que perdeu as eleições, Bolsonaro teve o segundo maior tempo de televisão dos presidenciáveis, com 2 minutos e 45 segundos, resultados de uma coligação entre o PL, Progressistas (PP) e Republicanos.

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Em 2018, no entanto, o ex-mandatário contava apenas com 8 segundos de televisão. Ainda assim, naquela época, Bolsonaro foi eleito com 57,7 milhões de votos, equivalente a 55,13% dos votos válidos, derrotando o candidato do PT, Fernando Haddad. O petista tinha 2 minutos e 23 segundos de tempo de TV.

Flávio ainda poderia ter alcançado um tempo superior de propaganda eleitoral gratuita nestas eleições, caso tivesse obtido êxito nas alianças com outros partidos do Centrão. No entanto, a federação formada por União Progressistas, Republicanos e Podemos optou por se manter neutra na disputa presidencial deste ano.

Nesse cenário sem coligações, Flávio conquistou o segundo maior tempo de televisão graças a grande bancada do PL na Câmara dos Deputados. São 98 parlamentares filiados ao partido. O cálculo de distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão usa como base uma “tabela de representatividade” divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Do tempo total, 90% são distribuídos proporcionalmente ao número de deputados federais eleitos em 2022. Os 10% restantes são divididos igualmente entre os partidos que superaram a cláusula de desempenho.

Pela cláusula, as siglas devem ter alcançado no último pleito ao menos 13 deputados federais em pelo menos nove unidades da Federação; ou 2,5% dos votos válidos nacionais para a Câmara, também distribuídos em pelo menos nove unidades da Federação, com no mínimo 1,5% em cada.

Lula terá 3° maior tempo de propaganda eleitoral da carreira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá o maior tempo de propaganda eleitoral gratuita entre os candidatos à Presidência de 2026. Serão 5 minutos e 32 segundos, resultados da coalizão fechada para estas eleições.

O petista compõe a federação Brasil da Esperança, composto pelo PT, PCdoB e PV, e conta com o apoio formal do PSB, PDT e a federação PSol-Rede, que confirmou a aliança ontem (5). Juntos, eles somam 127 deputados.

O total de tempo de TV alcançado nestas eleições é cerca de 2 minutos a mais do que o presidente tinha em 2022. Na época, foram nove partidos aliados: PSol, Rede, PSB, PCdoB, PV, Agir, Avante, Pros e Solidariedade.

O atual tempo de TV do presidente Lula é o terceiro maior comparado aos de outras eleições que concorreu como presidente. O maior foi em 1989, quando o tempo de propaganda eleitoral do petista era de 10 minutos. O segundo maior ocorreu em 2006, quando alcançou 7 minutos e 21 segundos.