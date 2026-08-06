Lula terá mais de 1 minuto de tempo de TV que Flávio; veja distribuição

Petista contará com o maior tempo de TV — cerca de 5 minutos e 30 segundos — por compor a federação Brasil da Esperança, composto pelo PT, PCdoB e PV. Isolado no PL, filho de Jair Bolsonaro terá 4 minutos e 20 segundos - (crédito: Ricardo Stuckert/PR/Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, terá cerca de 1 minuto de tempo de TV a mais que Flávio Bolsonaro (PL). O cálculo de distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão usa como base uma “tabela de representatividade” divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Do tempo total, 90% são distribuídos proporcionalmente ao número de deputados federais eleitos em 2022. Os 10% restantes são divididos igualmente entre os partidos que superaram a cláusula de desempenho.

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Assim, o presidente Lula contará com o maior tempo de TV — cerca de 5 minutos e 32 segundos — por compor a federação Brasil da Esperança, composto pelo PT, PCdoB e PV, e contar com o apoio formal do PSB, PDT e a federação PSOL-Rede, que confirmou a aliança ontem (5). Juntos, eles somam 127 deputados.

Flávio Bolsonaro, por outro lado, não conseguiu fechar uma aliança nacional com outros partidos, que seriam determinantes para aumentar seu tempo de televisão. Sozinho, o PL — segunda maior bancada de deputados federais, com 98 — vai proporcionar ao senador cerca de 4 minutos e 20 segundos de propaganda eleitoral.

Caso as tentativas de coligação com a federação União Progressistas tivessem obtido êxito, seu tempo de televisão seria consideravelmente maior, tendo em vista que os partidos reúnem a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 104 parlamentares. Porém, os anúncios de neutralidade dessas siglas, e do Podemos e Republicanos, mantiveram o PL isolado.

O candidato Ronaldo Caiado (PSD) é o terceiro com maior tempo de TV, alcançando cerca de 2 minutos e 2 segundos. Assim como Flávio, o ex-governador de Goiás não fechou alianças com outros partidos e, portanto, depende do tempo de propaganda eleitoral proporcionado pelo seu número de deputados, 42. O partido tem a quarta maior bancada na Casa.

Augusto Cury (Avante) — que também não coligou com outros partidos — é o último presidenciável com tempo de televisão. No total, ele contará com cerca de 36 segundos para se comunicar com o eleitorado, tendo em vista que, na Câmara, o partido tem apenas 7 parlamentares eleitos.

Os demais candidatos à Presidência — como Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) — não terão tempo de televisão, tendo em vista que não alcançaram o mínimo delimitado pela cláusula de desempenho definida pelo TSE.

Para as eleições de 2026, o tempo de televisão é calculado com base no desempenho dos partidos nas eleições de 2022. Assim, as siglas devem ter alcançado no último pleito ao menos 13 deputados federais em pelo menos nove unidades da Federação; ou 2,5% dos votos válidos nacionais para a Câmara, também distribuídos em pelo menos nove unidades da Federação, com no mínimo 1,5% em cada.

No caso do Novo, partido do candidato Zema, a sigla elegeu apenas 4 deputados federais em 2022. Já o Missão, não existia naquela época. O partido foi oficializado no TSE em novembro de 2025. Assim, ambos presidenciáveis não terão tempo de televisão para se comunicar com o eleitorado.

Vale lembrar que a propaganda eleitoral na TV e no rádio começa em 28 de agosto. O tempo de cada candidato oficialmente será calculado após 15 de agosto, data limite para que partidos registrem formalmente os seus candidatos no TSE.