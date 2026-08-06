Mulheres e negros ficam fora das chapas mais competitivas na corrida ao Planalto

As convenções partidárias, realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto, definiram os principais concorrentes à Presidência da República. Enquanto pardos e pretos representam mais da metade da população brasileira, nas candidaturas que lideram as pesquisas de intenção de voto, não há nenhuma mulher disputando a cabeça de chapa e apenas um candidato a vice se autodeclara pardo nos registros da Justiça Eleitoral. O restante é formado por políticos que se identificam como brancos ou que, por estrearem em eleições presidenciais, ainda não possuem declaração oficial de cor ou raça registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca um quarto mandato, manteve Geraldo Alckmin (PSB) como candidato a vice-presidente, repetindo a composição vitoriosa de 2022. Nos registros do TSE, tanto Lula quanto Alckmin se autodeclaram brancos.
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Principal adversário do petista nas pesquisas, o senador Flávio Bolsonaro (PL) oficializou a candidatura ao lado do deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL). Ambos também se identificam como brancos em seus registros públicos.
O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) disputará novamente a Presidência tendo como vice o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. Caiado se autodeclara branco nas informações prestadas à Justiça Eleitoral. Kassab ainda não possui registro eleitoral referente à disputa presidencial deste ano que indique uma autodeclaração racial.
Já o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que também se identifica oficialmente como branco, compôs chapa com Eduardo Girão (Novo), que se autodeclara pardo perante o TSE. Entre as candidaturas mais bem posicionadas, é a única chapa que apresenta um integrante autodeclarado pardo.
O ativista Renan Santos, do Missão, estreia em uma disputa presidencial e ainda não possui registro eleitoral que contenha autodeclaração de raça ou cor. O mesmo ocorre com seu candidato a vice, o militar da reserva Aroldo Medina. Ambos, contudo, são identificados publicamente como brancos.
Diversidade cresce entre candidaturas com menor alcance eleitoral
O cenário muda quando se observam os candidatos que aparecem com menos de 1% das intenções de voto nas pesquisas. Nessa faixa da disputa estão as chapas que apresentam maior diversidade racial e de gênero.
O PSTU lançou Hertz Dias, professor da rede pública, rapper e ativista do movimento negro. Negro, ele terá como vice Vanessa Portugal, professora e militante dos movimentos de mulheres e dos trabalhadores.
A Unidade Popular (UP), por sua vez, é o único partido a apresentar uma chapa totalmente feminina. A candidata à Presidência é Samara Martins, dentista do Sistema Único de Saúde (SUS), acompanhada da guarda-portuária Raquel Brício como candidata a vice. Ambas são negras.
Outras candidaturas, como as de Leonardo Avalanche (PRTB), Edmilson Dias (PCB), Augusto Cury (Avante) e Wilson Grassi (Democrata), mantêm perfis semelhantes aos observados nas chapas mais competitivas ou ainda não possuem registros públicos suficientes para confirmar a autodeclaração racial.
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