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Escândalo do INSS

PF indicia ex-dirigentes do INSS em novo inquérito sobre descontos indevidos

Investigação apura suspeitas envolvendo a Contag. Alessandro Stefanutto, Virgílio Oliveira Filho e André Fidelis já haviam sido indiciados em outra frente da Operação Sem Desconto

Entre os indiciados estão o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)
Entre os indiciados estão o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

A Polícia Federal (PF) concluiu um novo inquérito sobre o esquema de descontos indevidos em aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e indiciou seis pessoas por inserção de dados falsos em sistemas de informação e participação em organização criminosa. A investigação tem como foco a atuação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag).

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Entre os indiciados estão o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto, o ex-procurador-geral do órgão Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho e o ex-diretor de Benefícios André Paulo Félix Fidelis. 

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O relatório final da investigação foi encaminhado nesta semana ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. A partir da análise do documento, caberá à Procuradoria-Geral da República (PGR) decidir se apresenta denúncia à Justiça, pede o arquivamento do caso ou solicita novas diligências.

Os três ex-dirigentes já haviam sido indiciados em outra frente da Operação Sem Desconto, que apura um esquema de fraudes envolvendo entidades associativas e descontos aplicados sobre benefícios de aposentados e pensionistas.

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Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 06/08/2026 17:48 / atualizado em 06/08/2026 20:04
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