Roberto Azevêdo assume relações internacionais da campanha de Caiado

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) anunciou nesta quinta-feira (6/8) a entrada do diplomata e ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) Roberto Azevêdo em sua campanha. Azevêdo ficará à frente da área de relações internacionais e comércio exterior.

Nos últimos meses, ele também atuou em apoio ao setor industrial brasileiro nas negociações sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, contribuindo com estratégias junto ao Departamento de Comércio americano.

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Segundo Caiado, a escolha busca reforçar a formulação da política externa da campanha em um momento de acirramento das tensões comerciais internacionais. "Vivemos um cenário em que as duas candidaturas que exercem a polarização estão prejudicando o Brasil em busca de benefícios eleitorais. Um lado estimulando taxações com vistas ao período eleitoral e trocando o debate de projetos para o Brasil por bate-boca internacional, enquanto o governo se concentra em politizar negociações, com bravatas e ofensas diplomáticas que em nada contribuem com as relações exteriores e comerciais brasileiras", afirmou.

"O Roberto Azevêdo é a antítese disso. Diplomata com larga experiência nos setores público e privado, internacionalmente reconhecido e que foi um dos grandes responsáveis pelas vitórias recentes obtidas em negociações pelo setor produtivo brasileiro junto ao Departamento de Comércio americano", completou.

Azevêdo também vem contribuindo com a elaboração das diretrizes do plano de governo coordenado pelo ex-ministro da Previdência Roberto Brant. "O atual cenário internacional, com a retomada de medidas protecionistas, desencadeou a dissolução da ordem que prevalecia desde 1945 e transformou as relações políticas, comerciais e econômicas entre os países. Nós sabemos que o Brasil tem de encarar isso com realismo e nos colocarmos na posição de protagonistas dessa nova reconfiguração", disse Brant.

Diplomata de carreira formado pelo Instituto Rio Branco e engenheiro elétrico pela Universidade de Brasília (UnB), Azevêdo foi o primeiro latino-americano a comandar a Organização Mundial do Comércio, em 2013, após vencer o candidato apoiado por Estados Unidos e União Europeia. Em 2017, foi reconduzido ao cargo por consenso dos países-membros.

A incorporação de Azevêdo faz parte da montagem gradual da estrutura da campanha. Caiado lançou oficialmente sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto em 26 de julho. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, será o candidato a vice na chapa.

A equipe conta ainda com o ex-ministro Aldo Rebelo na coordenação política, o deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) na articulação política e Roberto Brant na coordenação do plano de governo.