Zema sugere uso de IA pra substituir juízes

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) sugeriu o uso de inteligência artificial (IA) para substituir juízes e diminuir impostos.

A afirmação foi feita em entrevista às jornalistas Andréia Sadi e Natuza Nery, na GloboNews, transmitida ao vivo na tarde desta quinta-feira (6/8).

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Parte do plano de governo do candidato mineiro é a reformulação do trabalho de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), além de alterar a maneira de nomeação deles. No entanto, na visão do presidenciável, a interferência do presidente no Poder Judiciário não é algo institucional, mas visto como uma “contribuição”.

Uma proposta de Zema é que “a máquina pública no geral, municípios, estados e União, fiquem pelo menos 1% mais eficientes ao ano”. Para isso, o candidato defendeu o uso de recursos tecnológicos já adotados no setor privado, de modo a reduzir os impostos.

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“No Judiciário, tem muita coisa que um juiz faz hoje que inteligência artificial pode assessorar ou ficar muito mais produtivo. Em vez de ter 10 mil juízes, você pode ao longo do tempo reduzir para 8, depois para 6 mil, porque eles vão ficar mais produtivos. O setor público, eu estive lá dentro, do outro lado do balcão. Ele só quer mais estrutura. Ele só quer mais carne. Ele só quer mais poder e mais orçamento”, defendeu o nome do Novo.

Zema concorre ao Palácio do Planalto com o senador Luís Eduardo Girão (Novo-CE) como vice, em uma chapa puro-sangue.