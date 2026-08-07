Renan Santos oficializa candidatura: veja patrimônio e plano de governo

Renan Santos, empresário e candidato à Presidência da República pelo partido Missão, declarou um patrimônio de R$ 795 mil - (crédito: Luiz Rebelato/Divulgação )

O empresário Renan Santos, do partido Missão, registrou sua candidatura à Presidência da República nesta sexta-feira (7/8). Para a Justiça Eleitoral, ele declarou um patrimônio de R$ 795 mil. O vice na chapa é o policial militar da reserva Aroldo Medina, também do Missão.

A declaração de bens de Renan inclui R$ 100 mil em quotas de capital e R$ 119,7 mil em outras participações societárias. O candidato também informou possuir R$ 275,3 mil em um bem relacionado ao exercício de sua atividade autônoma.

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Além desses valores, o empresário tem R$ 300 mil em créditos a receber ou em poupança. Como esta é a primeira vez que Renan Santos disputa uma eleição, não é possível comparar a evolução de seu patrimônio com anos anteriores.

Plano de governo

Junto com a candidatura, Renan protocolou seu plano de governo, um documento de 51 páginas. O projeto propõe o fim do sistema de cotas e a substituição do Bolsa Família por frentes de trabalho.

O plano também prevê um amplo ajuste fiscal. A medida inclui a desindexação de benefícios previdenciários e assistenciais do salário mínimo e a desvinculação dos pisos de saúde e educação da receita.

Outras propostas são a fusão dos ministérios da Cultura e da Educação, a redução do número de municípios e mudanças nos critérios de fomento da Lei Rouanet.

Até o momento, além de Renan Santos, apenas Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP) registraram suas candidaturas presidenciais no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.