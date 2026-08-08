Proibido de visitar o pai, Flávio ameaça: "Isso tem dia e hora para acabar"

"Tiraram a liberdade dele. Agora querem tirar até o direito de um pai abraçar seus filhos", declarou. Ao final da declaração, Flávio afirmou que "isso tem dia e hora para acabar". - (crédito: Reprodução/YouTube/Flavio Bolsonaro)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, afirmou neste sábado (8/8) que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes proibiu a visita dele e dos irmãos ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no Dia dos Pais, celebrado neste domingo (9/8). “Proibiu a mim e aos meus irmãos de visitarmos nosso pai justamente no Dia dos Pais”, afirmou Flávio. Segundo ele, a decisão representa uma restrição à liberdade do ex-presidente.

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“Tiraram a liberdade dele. Agora querem tirar até o direito de um pai abraçar seus filhos”, declarou. Ao final da declaração, Flávio afirmou que “isso tem dia e hora para acabar”.

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O que aconteceu

Neste sábado (8), Moraes negou o pedido feito pela defesa de Jair Bolsonaro para que o ex-presidente recebesse a visita dos filhos neste domingo, Dia dos Pais. Na decisão, o ministro determinou que todas as visitas a Bolsonaro, com exceção de integrantes da equipe médica e de seus advogados, permaneçam suspensas por 30 dias.

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A defesa havia solicitado a autorização para a visita dos filhos sob a justificativa de uma finalidade “humanitária e familiar”. Moraes, no entanto, apontou o descumprimento de uma medida cautelar após Flávio Bolsonaro divulgar uma carta escrita pelo pai. A decisão ocorre em meio às medidas cautelares impostas ao ex-presidente pelo STF.

Moraes proibiu a mim e aos meus irmãos de visitarmos nosso pai justamente no Dia dos Pais.



Tiraram a liberdade dele. Agora querem tirar até o direito de um pai abraçar seus filhos.



Isso tem dia e hora para acabar! pic.twitter.com/nUFjVDf14v August 8, 2026