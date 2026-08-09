'Corrida pela democracia' abre manhã de Dia dos Pais no Autódromo de Brasília

O TSE promoveu a Corrida pela Democracia, em Brasília, a uma semana antes do início das campanhas eleitorais. - (crédito: Raphael Pati/CB/D.A Press)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promoveu, neste domingo (9/8), a primeira edição da Corrida pela Democracia. O evento marcou o fim da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, que teve o objetivo de conscientizar eleitores sobre a importância do voto e desmistificar informações falsas sobre as urnas e o processo eleitoral. O presidente da Corte, Kassio Nunes Marques, esteve presente no local.

A largada ocorreu por volta das 7h30, pelo horário de Brasília, e marcou o início da primeira corrida no Autódromo Nelson Piquet após a reinauguração da pista. Centenas de participantes, entre servidores do TSE e de outros órgãos, completaram as provas de 5,3 km e 10,6 km, nas categorias masculina, feminina e pessoas com deficiência (PCD).

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O servidor do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Leandro Maeda, de 34 anos, é mesário nas eleições desde os 18 e conquistou a prova dos 5 km após cerca de 20 minutos após a largada. Com experiência na corrida e no processo eleitoral, ele manifestou ao Correio a alegria pela conquista e defendeu a importância da participação nas urnas em outubro.

“É um projeto bem importante para motivar as pessoas, para cativar elas, que seja pela corrida ou seja se voluntariasdo como mesário, conhecendo o processo eleitoral, é muito importante essa participação e esse engajamento”, afirmou.

Já o educador físico Antônio, que venceu a prova para PcD masculina, teve dois motivos para comemorar. “Só tenho a agradecer, ainda mais hoje no Dia dos Pais, ser premiado com a primeira colocação, e sobre o tema da democracia é um tema que envolve não só Brasília, mas todo o Brasil. É um tema bem importante”, celebrou.

Após participar da cerimônia de entrega dos troféus para os três melhores colocados em cada categoria, o ministro Nunes Marques voltou a defender as urnas eletrônicas e o processo eleitoral. À imprensa, ele disse que “desacreditar o sistema brasileiro de votação é desconvidar o eleitor a comparecer às urnas”.

“Então, a corrida pela democracia que agora se encerra foi um marco. É como se fosse um memorial para comemorarmos e relembrarmos todo o esforço da Justiça Eleitoral durante essa semana, para demonstrar a transparência e a segurança do nosso sistema eletrônico de votação”, disse o presidente do tribunal.











