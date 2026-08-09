Sérgio Moro justifica ausência em debate: "Jogo combinado"

O senador e candidato do Partido Liberal (PL) ao governo do Paraná, Sergio Moro, foi às redes sociais explicar a ausência no debate exibido pela TV Bandeirantes, neste domingo (9/8). O ex-magistrado criticou o que chamou de “jogo combinado ” e um suposto acordo entre o PT e o PSD.

“Parece que a eleição vira uma rinha de galo só de brigas e ataques. Ninguém apresenta proposta de verdade. Ninguém quer discutir com franqueza o futuro do Paraná e dos paranaenses. É um jogo combinado”, afirma em vídeo publicado.

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A campanha nem começou e o jogo sujo do PT e do seu aliado, o PSD, já está combinado aqui no Paraná!



Não vou ao debate, ouça no vídeo minhas razões.



Depois do dia 16 de agosto a Justiça Eleitoral autoriza o início das atividades de candidatos. E dia 28 de agosto começam os… pic.twitter.com/T2K5pspy9k — Sergio Moro (@SF_Moro) August 9, 2026

Moro também afirma que os demais candidatos estão desesperados e que combinaram entre si para atacá-lo. De acordo com a última pesquisa da Quaest, Moro lidera as intenções de voto para o governo do Paraná, com 38%, seguido por Requião Filho (PDT), com 18%.

“Não tenho medo de debate, não tenho medo de nada. Já enfrentei a corrupção e o crime organizado, mas o que enfrentamos agora é o acordo entre o PT e o PSD”, declara. “Eu vou deixar, pela primeira vez, o PT e o PSD se digladiarem. Que os amigos do Lula enfrentem os aliados do Lula”.

Com a ausência do candidato do PL, apenas Requião Filho e Sandro Alex (PSD) participam do debate. Rafael Greca, do MDB, também anunciou que não participará.