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Eleições 2026

Sérgio Moro justifica ausência em debate: "Jogo combinado"

Senador é candidato ao governo do Paraná pelo PL e lidera pesquisas de intenção de voto. Segundo ele, os demais candidatos estão desesperados

Moro aponta suposto complô entre PT e PSD nas eleições do Paraná - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)
Moro aponta suposto complô entre PT e PSD nas eleições do Paraná - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

O senador e candidato do Partido Liberal (PL) ao governo do Paraná, Sergio Moro, foi às redes sociais explicar a ausência no debate exibido pela TV Bandeirantes, neste domingo (9/8). O ex-magistrado criticou o que chamou de “jogo combinado ” e um suposto acordo entre o PT e o PSD.

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“Parece que a eleição vira uma rinha de galo só de brigas e ataques. Ninguém apresenta proposta de verdade. Ninguém quer discutir com franqueza o futuro do Paraná e dos paranaenses. É um jogo combinado”, afirma em vídeo publicado.

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Moro também afirma que os demais candidatos estão desesperados e que combinaram entre si para atacá-lo. De acordo com a última pesquisa da Quaest, Moro lidera as intenções de voto para o governo do Paraná, com 38%, seguido por Requião Filho (PDT), com 18%. 

“Não tenho medo de debate, não tenho medo de nada. Já enfrentei a corrupção e o crime organizado, mas o que enfrentamos agora é o acordo entre o PT e o PSD”, declara. “Eu vou deixar, pela primeira vez, o PT e o PSD se digladiarem. Que os amigos do Lula enfrentem os aliados do Lula”.

Com a ausência do candidato do PL, apenas Requião Filho e Sandro Alex (PSD) participam do debate. Rafael Greca, do MDB, também anunciou que não participará.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 09/08/2026 20:25
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