Flávio Dino diz que "jamais" fez uso irregular de carro oficial

Equipe de Dino afirmou que a disponibilização do carro ocorreu no âmbito das medidas de proteção destinadas a garantir a segurança do magistrado - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

A assessoria do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta terça-feira (11/8) que tenha havido uso irregular de veículos oficiais do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) pelo magistrado ou por sua família. Em nota, o gabinete classificou como “inverdades” as informações que apontam eventual utilização indevida da estrutura da Corte.

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Segundo a assessoria, um veículo blindado foi cedido a Dino por solicitação da Secretaria de Segurança do STF, dentro de um acordo de cooperação mantido com os tribunais de Justiça de todo o país. A equipe do ministro afirmou que a disponibilização do carro ocorreu no âmbito das medidas de proteção destinadas a garantir a segurança do magistrado.

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A assessoria também argumentou que não pode divulgar detalhes sobre os protocolos de segurança adotados para proteger Dino e seus familiares. O motivo, segundo a nota, é que o ministro seria alvo recorrente de agressões e ameaças. “A assessoria não pode transmitir detalhes de segurança do ministro e de sua família”, informou o gabinete.

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Ainda de acordo com a manifestação, investigações recentes identificaram que até mesmo veículos particulares utilizados pelo ministro e por familiares teriam sido monitorados e seguidos. A assessoria afirmou não dispor de outras informações sobre os casos, uma vez que os processos relacionados às apurações tramitam sob segredo de Justiça.

Diante de novos fatos, o gabinete de Dino informou ter solicitado providências adicionais para reforçar a segurança do ministro e de sua família. As novas medidas, segundo a assessoria, também terão caráter reservado. A equipe não detalhou quais ações foram pedidas nem quais órgãos deverão adotá-las.