Lula discute soberania e IA com ministros, professores e empresas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu-se, nesta terça-feira (11/8), no Palácio do Planalto, com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ministros, professores universitários e representantes de empresas de tecnologia para discutir temas como a inteligência artificial (IA) em meio à bandeira governista de defesa da "soberania popular".

Na lista de professores e de representantes de empresas de tecnologia estavam Edson Borin e Anderson Rocha, docentes do Instituto de Computação da Universidade de Campinas (Unicamp), e Marco Aurélio Cepik, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB).

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Já no âmbito empresarial, integraram a reunião com Lula Marília Maciel, diretora de Comércio Digital e Segurança Econômica na Diplo Fundation, e Mateus Velloso, diretor de Produto da empresa Docker.Inc.

IA e interferência dos EUA nas eleições brasileiras

Discussões sobre inteligência artificial sob a agenda do governo de defesa de uma soberania nacional foi discutido no Planalto a 52 dias para as eleições, marcadas para 4 de outubro. Lula, candidato à reeleição, comumente tem se posicionado contra o uso da IA no período eleitoral.

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Embora ele se mostre contra a utilização da IA na corrida do pleito, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autoriza o uso, porém, com limitações na publicação e republicação de novos conteúdos produzidos ou alterados por inteligência artificial no período de 72 horas antes do pleito, e 24 horas após a votação.

As discussões sobre inteligência artificial pré-eleições também envolve perspectivas comentadas no bastidores do Palácio do Planalto de que os Estados Unidos buscarão influenciar no pleito a favor de algum candidato de oposição a Lula.

Veja a lista dos ministros participantes:

Dario Durigan (Fazenda)

Márcio Elias (Desenvolvimento, Indústria e Comércio)

Míriam Belchior (Casa Civil)

Wellington César Lima (Segurança)

Mauro Vieira (Relações Exteriores)

Alexandre Silveira (Minas e Energia)

Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento)

Frederico Siqueira Filho (Comunicações)

General Marcos Amaro (Gabinete de Segurança Institucional)

Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social)

Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos)

Luciana Santos (Ciência e Tecnologia)