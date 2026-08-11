InícioPolítica
ELEIÇÕES 2026

Lula discute soberania e IA com ministros, professores e empresas

Assunto é tratado a 52 dias das eleições, marcadas para 4 de outubro. Tema também envolve impressões do Planalto de que os Estados Unidos buscarão influenciar o pleito

Governo aponta tentativas de interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras - (crédito: Ricado Stuckert/PR)
Governo aponta tentativas de interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras - (crédito: Ricado Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu-se, nesta terça-feira (11/8), no Palácio do Planalto, com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ministros, professores universitários e representantes de empresas de tecnologia para discutir temas como a inteligência artificial (IA) em meio à bandeira governista de defesa da "soberania popular".

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Na lista de professores e de representantes de empresas de tecnologia estavam Edson Borin e Anderson Rocha, docentes do Instituto de Computação da Universidade de Campinas (Unicamp), e Marco Aurélio Cepik, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Já no âmbito empresarial, integraram a reunião com Lula Marília Maciel, diretora de Comércio Digital e Segurança Econômica na Diplo Fundation, e Mateus Velloso, diretor de Produto da empresa Docker.Inc.

IA e interferência dos EUA nas eleições brasileiras

Discussões sobre inteligência artificial sob a agenda do governo de defesa de uma soberania nacional foi discutido no Planalto a 52 dias para as eleições, marcadas para 4 de outubro. Lula, candidato à reeleição, comumente tem se posicionado contra o uso da IA no período eleitoral.

Embora ele se mostre contra a utilização da IA na corrida do pleito, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autoriza o uso, porém, com limitações na publicação e republicação de novos conteúdos produzidos ou alterados por inteligência artificial no período de 72 horas antes do pleito, e 24 horas após a votação.

As discussões sobre inteligência artificial pré-eleições também envolve perspectivas comentadas no bastidores do Palácio do Planalto de que os Estados Unidos buscarão influenciar no pleito a favor de algum candidato de oposição a Lula.

Veja a lista dos ministros participantes:

  • Dario Durigan (Fazenda)
  • Márcio Elias (Desenvolvimento, Indústria e Comércio)
  • Míriam Belchior (Casa Civil)
  • Wellington César Lima (Segurança)
  • Mauro Vieira (Relações Exteriores)
  • Alexandre Silveira (Minas e Energia)
  • Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento)
  • Frederico Siqueira Filho (Comunicações)
  • General Marcos Amaro (Gabinete de Segurança Institucional)
  • Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social)
  • Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos)
  • Luciana Santos (Ciência e Tecnologia)

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 11/08/2026 19:02
SIGA
x