Lula discute soberania e IA com ministros, professores e empresas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu-se, nesta terça-feira (11/8), no Palácio do Planalto, com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ministros, professores universitários e representantes de empresas de tecnologia para discutir temas como a inteligência artificial (IA) em meio à bandeira governista de defesa da "soberania popular".
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Na lista de professores e de representantes de empresas de tecnologia estavam Edson Borin e Anderson Rocha, docentes do Instituto de Computação da Universidade de Campinas (Unicamp), e Marco Aurélio Cepik, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB).
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Já no âmbito empresarial, integraram a reunião com Lula Marília Maciel, diretora de Comércio Digital e Segurança Econômica na Diplo Fundation, e Mateus Velloso, diretor de Produto da empresa Docker.Inc.
IA e interferência dos EUA nas eleições brasileiras
Discussões sobre inteligência artificial sob a agenda do governo de defesa de uma soberania nacional foi discutido no Planalto a 52 dias para as eleições, marcadas para 4 de outubro. Lula, candidato à reeleição, comumente tem se posicionado contra o uso da IA no período eleitoral.
Embora ele se mostre contra a utilização da IA na corrida do pleito, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autoriza o uso, porém, com limitações na publicação e republicação de novos conteúdos produzidos ou alterados por inteligência artificial no período de 72 horas antes do pleito, e 24 horas após a votação.
As discussões sobre inteligência artificial pré-eleições também envolve perspectivas comentadas no bastidores do Palácio do Planalto de que os Estados Unidos buscarão influenciar no pleito a favor de algum candidato de oposição a Lula.
Veja a lista dos ministros participantes:
- Dario Durigan (Fazenda)
- Márcio Elias (Desenvolvimento, Indústria e Comércio)
- Míriam Belchior (Casa Civil)
- Wellington César Lima (Segurança)
- Mauro Vieira (Relações Exteriores)
- Alexandre Silveira (Minas e Energia)
- Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento)
- Frederico Siqueira Filho (Comunicações)
- General Marcos Amaro (Gabinete de Segurança Institucional)
- Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social)
- Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos)
- Luciana Santos (Ciência e Tecnologia)