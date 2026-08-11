Eduardo Girão deixa o Senado por 121 dias para atuar na campanha

Senador utilizará o período afastado para se dedicar à chapa de Romeu Zema (Novo), onde concorrerá à vice-presidência nas eleições para o Planalto - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)

O Senado aprovou, nesta terça-feira,o requerimento de uma licença de 121 dias para Eduardo Girão (Novo). O senador utilizará o período afastado para se dedicar à chapa de Romeu Zema (Novo), onde concorrerá à vice-presidência nas eleições para o Planalto.

O primeiro suplente, o deputado estadual Sargento Reginauro (PSDB), assumirá o cargo do senador cearense, cuja mandato acaba em janeiro de 2027. “É uma honra substituir um dos parlamentares mais atuantes do Brasil”, declarou Reginauro nas redes sociais.

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Sargento reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, o deputado é alinhado às pautas da direita assim como Girão. No primeiro pronunciamento no Senado, Reginauro afirmou que vai atuar pela segurança pública e pelos direitos dos pacientes oncológicos.

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“Como um paciente oncológico que já venceu três batalhas contra o câncer, vou lembrar ao Brasil, lembrar a esta Casa, lembrar aos governantes: nós temos em vigor, no Brasil, a Lei dos 60 dias”, afirma. “O paciente precisa ter acesso ao início do tratamento em 60 dias, porque o câncer não espera”.

Reginauro está afastado das atividades na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para tratar um câncer do tipo linfoma. O suplente Tony Brito (PSD) assumiu o cargo na Casa Legislativa.



