Lula quer consertar "gafe" sobre ausência de mulheres em convenção

O lançamento oficial da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcado para este domingo (16/8) contará com momentos para discursos de figuras femininas da federação e da base do PT.
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A decisão ocorre após "gafe" do chefe do Executivo em evento no qual o petista criticou a ausência de mulheres, embora estivessem presentes lideranças femininas da federação, a exemplo das ex-ministras e candidatas ao Senado Simone Tebet (PSB-SP) e Marina Silva (Rede-SP).
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O pedido no Palácio do Planalto é para que, além da militância de São Paulo, estado no qual será sediado o evento, as lideranças de Minas Gerais e Rio de Janeiro mobilizem as bases e sigam de caravana ao evento para que ele pareça o mais "cheio possível".
O ato será realizado no Estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, local onde Lula deu início à sua trajetória política à frente do movimento sindical, durante a primeira greve do ABC paulista.
Pesquisa
O presidente ampliou a vantagem entre as mulheres na corrida presidencial de 2026. Pesquisa CNT/MDA divulgada nessa terça-feira (11) mostra o líder petista com 44% das intenções de voto entre as eleitoras, contra 26% de Flávio Bolsonaro (PL). São 18 pontos percentuais de diferença, acima dos 13,7 pontos registrados no conjunto do eleitorado.
Durante evento do PT que confirmou a candidatura à reeleição, realizado no dia 2 de agosto, Lula fez uma autocrítica, que acabou virando alvo de comentários. "Esse evento grandioso e feito com muita criatividade não teve uma fala de uma mulher. Então, eu quero pedir para minha companheira, Janja, falar em nome de todas as mulheres", afirmou.