"Viemos aqui desarmados", diz Celina em reunião no STF sobre o BRB

"Eu não venho pedir uma decisão judicial, eu tenho uma decisão judicial. Venho pedir o cumprimento", disse a governadora - (crédito: Fotos: Ed Alves CB/DA Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou, em audiência no Supremo Tribunal Federal (STF), que ela, junto aos demais integrantes do governo, foram ao evento "desarmados" e que o objetivo é obter o aval do governo federal para o empréstimo do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) que visa salvar o Banco de Brasília (BRB). O encontro ocorre na tarde desta quinta-feira (13/8).

A audiência é conduzida pelo ministro do STF Luiz Fux. Celina afirmou que o empréstimo não será ao BRB, mas sim "ao Governo do Distrito Federal". "É melhor esse empréstimo agora, de R$ 6,6 bilhões, do que uma liquidação de R$ 20 bilhões, ou seja qual valor for, com custo ao FGC", disse Celina.

Celina também disse que já tem uma decisão judicial para o empréstimo, mas que precisa do aval da União. “Acho que é um momento adequado para que o FGC fale, o ministro (da Fazenda, Dario) Durigan também. Eu não venho pedir uma decisão judicial, eu tenho uma decisão judicial. Venho pedir o cumprimento. São ações que nem podemos fazer, colocar o Centrad em uma negociação como essa”, disse.

Balanço

A governadora Celina Leão destacou que o balanço do BRB, contabilizando os prejuízos, será publicado, mas que isso só pode ocorrer após a liberação do empréstimo.

“Na questão contábil, desde quando assumimos a gestão do BRB, trocamos a diretoria, não publicamos o balanço. Estamos pagando multa por isso. Nós queremos publicar após o aporte. Na situação em que estamos, em recuperação deste banco, não podemos subir o balanço. Mas, as informações contábeis que estão sendo solicitadas estão no nosso plano de negócio. Estamos em espírito desarmado. Nós queremos o aval da União”, completou a governadora.

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